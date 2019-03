Vợ khủng bố IS hung dữ tấn công người tị nạn Syria

(Dân Việt) Các cô dâu thánh chiến, vợ các chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công những người tị nạn tại một trại ở Syria do họ chống đối lại IS và không đeo mạng che mặt.

Theo Daily Star, các lính canh tại trại tị nạn al-Hol ở miền bắc Syria đã phải bắn chỉ thiên để lập lại trật tự sau khi các cô dâu thánh chiến, vợ các chiến binh khủng bố IS tấn công các phụ nữ ở đây. Theo Daily Star, các lính canh tại trại tị nạn al-Hol ở miền bắc Syria đã phải bắn chỉ thiên để lập lại trật tự sau khi các cô dâu thánh chiến, vợ các chiến binh khủng bố IS tấn công các phụ nữ ở đây. Có một lần, họ phải sử dụng vũ khí để kiểm soát một nữ chiến binh thánh chiến nước ngoài. Kể về việc bị các cô dâu thánh chiến tấn công, một phụ nữ trong trại tị nạn cho biết, "Họ chửi rủa chúng tôi rằng chúng tôi là những kẻ ngoại đạo vì đã để lộ khuôn mặt của chúng tôi. Họ đã cố đánh chúng tôi". IS đang đứng bên bờ vực bị diệt vọng hiện chỉ còn nắm giữ khoảng 700m2 lãnh thổ cuối cùng ở Syria. Hàng ngàn người - nhiều người trong số đó là tín đồ của IS - đã sống sót và không chịu từ bỏ đức tin. Hầu hết được gửi đến trại al-Hol, nơi rất đông người tị nạn Syria và Iraq đang trú ngụ. Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo và được Mỹ hậu thuẫn đã gửi tối hậu thư đe dọa phát động trận chiến cuối cùng của họ 'để chiếm lấy phần cuối cùng của lãnh thổ IS" nếu những kẻ khủng bố không chịu đầu hàng. Theo một báo cáo từ chính quyền Deir Ezor, SDF đã yêu cầu IS phải tự đầu hàng vào trưa thứ Bảy nếu không họ sẽ khởi động lại hoạt động để chiếm trại Baghouz. Tính đến thời điểm này, các chiến binh IS cố thủ ở Baghouz vẫn chưa trả lời tối hậu thư của SDF. SDF đã trì hoãn cuộc tấn công của họ vào Baghouz gần biên giới Iraq để cho phép hàng ngàn người trong khu vực rời đi trong vài tuần qua. Một tháng trước, SDF đã tuyên bố cái gọi là "trận chiến cuối cùng" để chiếm lấy pháo đài cuối cùng của IS. SDF cho biết một tuần trước rằng họ tin rằng tất cả thường dân đã thoát ra ngoài và tái khởi động cuộc tấn công của họ. Sau đó, dòng người sơ tán khỏi Baghouz tăng lên. Trong số những người tháo chạy khỏi Baghouz có cả các chiến binh IS đầu hàng SDF cũng như gia đình, người thân của những kẻ khủng bố. Các nguồn tin địa phương cho biết, có không ít chiến binh IS đã trà trộn vào dòng người sơ tán khỏi Baghouz để bảo toàn tính mạng.

Tag: IS, cô dâu thánh chiến, vợ của IS, tấn công, Syria, tình hình Syria, trại tị nạn