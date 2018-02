Xót xa cảnh tượng thi thể hai mẹ con ôm chặt nhau nổi lềnh bềnh trên sông

(Dân Việt) Khi tiếp cận vật thể lạ trôi trên sông, người dân hoảng hốt phát hiện đó là hai xác chết và càng kinh hãi hơn khi chứng kiến cảnh tượng thi thể người phụ nữ đang ôm chặt lấy bé gái.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Chứng kiến cảnh tượng 2 mẹ con ôm nhau chết thương tâm, ai cũng cảm thấy xót xa. Buổi sáng kinh hoàng Vào một buổi sáng cuối tháng 10 năm 2017, một số người dân làng Fadnani, thành phố Rewari, quận Rewari thuộc bang Haryana (Ấn Độ) đang làm việc thì bất ngờ thấy vật gì lấp ló trên mặt sông đang dạt vào bờ. Do tò mò, họ liền bỏ dở công việc đi ra xem thì kinh hoàng phát hiện hai cơ thể lập lờ dưới nước. Người dân đã nhanh chóng trình báo lên cảnh sát địa phương. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát đã có mặt bảo vệ hiện trường và trục vớt thi thể. Khoảng 30 phút sau, hai nạn nhân được đưa lên bờ. Cả 2 được xác định đã chết và bắt đầu trong tình trạng phân hủy, phình ra vì ngấm nước. Nạn nhân thứ nhất là một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, mặc trên mình bộ trang phục màu xanh thường ngày, tay đang trong tư thế ôm chặt lấy một bé gái, ở phần thắt lưng có sợi dây buộc chặt 2 người. Không lâu sau, danh tính nạn nhân nhanh chóng được làm rõ, đó là chị Sarita 30 tuổi - giáo viên một trường tư thục trên địa bàn và cô con gái 6 tuổi của mình. Không ai biết được sự việc gì đã xảy ra đối với nạn nhân. Nhưng mọi người đều cho rằng, đằng sau hai xác chết này là một câu chuyện đau lòng. Ông Surendra Singh, một trong những người dân đầu tiên phát hiện và đưa thi thể hai mẹ con lên bờ cho biết: “Nhà gần con sông này, không ít lần tôi chứng kiến những cái chết ở đây nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng xót xa như vậy”. Sự thật đau lòng Sau khi kết thúc công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT liền đưa thi thể nạn nhân về cho người thân. Cũng chính từ lúc này, dư luận người dân địa phương bắt đầu đồn đoán cho rằng, hai mẹ con cô giáo Sarita hiền lành, xinh đẹp là nạn nhân của một vụ án giết người. Sự thật sau đó mới được làm rõ qua những lời kể của cha Sarita. Hóa ra, cái chết này là do tự vẫn nhưng câu chuyện dẫn tới hành động đó mới là điều đáng bàn. “8 năm trước, con gái tôi kết hôn với Vishwas. Ban đầu, cuộc sống của nó khá hạnh phúc nhưng rồi nó phát hiện ra chồng mình là kẻ vũ phu, thường xuyên đánh đập vợ con”, cha nạn nhân cho biết. Đã rất nhiều lần Sarita kể chuyện này với gia đình nhưng đều được bố mẹ khuyên bảo nhẫn nhịn. Thế nhưng càng ngày, những trận đòn vô cớ càng nhiều. Điều này khiến Sarita rơi vào trạng thái trầm cảm, stress nặng. Đồng thời, áp lực từ việc gia đình cô không có nhiều của hồi môn cũng khiến cuộc sống của Sarita rơi vào bi kịch. Vì không chịu được việc phải sống khổ sở, tủi cực trong gia đình đấy nên người phụ nữ đã quyết định ôm con nhảy sông tự tử trong niềm nuối tiếc của rất nhiều người. Vào hôm tang thương ấy, Sarita cùng con gái ra khỏi nhà vào sáng sớm như mọi ngày, tuy nhiên đến cuối ngày vẫn không thấy trở về. Gia đình đã liên lạc với phía trường học mà cô đang làm việc nhưng lại nhận được câu trả lời rằng hôm nay cô ấy không đến trường. Đến sáng hôm sau, người dân trong khu vực phát hiện xác 2 mẹ con nổi trên bờ sông. Cảnh sát sau đó đã tạm giữ người chồng để điều tra rõ nguyên nhân sự việc và có mức án hợp lý cho người đã gián tiếp gây ra cái chết thương tâm này. ---------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 28/2/2018.

Tag: thi the hai me con om nhau, the the 2 me con noi tren song