4 đối thủ của ĐT Việt Nam cùng thua trong 1 ngày

(Dân Việt) Trong loạt trận giao hữu ngày 16.10 nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2018, cả 4 đối thủ tại bảng A của ĐT Việt Nam gồm Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia đều nhận những thất bại. Thậm chí với Lào, Campuchia và Myanmar, họ còn chưa biết đến mùi chiến thắng.

Nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2018, các đội tuyển Đông Nam Á đã rất tích cực tham dự các trận giao hữu. Vào ngày hôm qua (16.10), có 4 đội tuyển nằm ở bảng A gồm Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia đã có những màn cọ xát chất lượng.

Cụ thể, trên SVĐ Hang Jebat, các cầu thủ Malaysia đã sở hữu thế trận ngang ngửa trước đối thủ hơn họ tới 80 bậc trên BXH FIFA là Kyrgyzstan. Tuy nhiên đội bóng Trung Á cũng chỉ cần một bàn thắng để tạo nên sự khác biệt, bất chấp phải thi đấu với 10 người trong 10 phút cuối trận.

ĐT Malaysia để thua 0-1 trước Kyrgyzstan.

Trong khi đó, Myanmar thúc thủ 1-4 trước chủ nhà Bahrain. Trận này, Myanmar đã tạo ra thế trận tốt trước Bahrain, nhưng bàn thua trên chấm 11m ở cuối hiệp 1 đã tạo ra sự khác biệt. Sang hiệp 2, Bahrain làm chủ cuộc chơi và có thêm 3 bàn thắng nữa. Tất cả những gì Myanmar có thể làm được là bàn danh dự của Myat Kaung Khant. Như vậy, đây đã là trận thua thứ tư liên tiếp của Myanmar trước thềm AFF Suzuki Cup 2018. Trước đó, họ đã thất bại 0-1 trước Trung Quốc và hai thất bại với cùng tỷ số 0-3 trước Indonesia và Bolivia.

Giống như Myanmar, Lào cũng trải qua trận thua thứ 4 liên tiếp khi thúc thủ 1-4 trước Mông Cổ trên sân nhà. Trận này, đội bóng do HLV V. Sundramoorthy dẫn dắt vượt lên dẫn trước do công của Bounphachan Bounkong ở phút thứ 23. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tay gang, chỉ hai phút sau, Munkh-Erdene Tsagaantsooj đã đưa trận đấu trở về vạc xuất phát. Bước sang hiệp hai, những vị khách đến từ Đông Á còn có thêm ba bàn thắng nữa lần lượt do công của Naramandakh Artag, Maratkhan Janseric và Nyam-Osoryn Naranbold.

Đây đã là thất bại thứ tư liên tiếp chỉ trong vòng hơn một tháng qua của ĐT Lào. Trước đó, họ đã phơi áo 0-3 trước UAE, rời Bangabandhu Gold Cup 2018 ngay từ vòng bảng sau các thất bại 0-1 trước Bangladesh và 1-3 trước Philippines. Đáng chú ý, trong năm 2018, họ vẫn chưa có được bất kỳ chiến thắng nào.

Tình hình của Campuchia cũng chẳng khá hơn dù có Keisuke Honda trên băng ghế huấn luyện. Trận thứ 2 dưới thời nhà cầm quân người Nhật, Campuchia đã chơi tốt hơn nhưng vẫn không thể tạo bất ngờ trước một Singapore được đánh giá cao hơn. Chhin Chhoeun giúp Campuchia vượt lên dẫn trước trong hiệp 1, nhưng sang hiệp 2, Jacob Mahler và Ikhsan Fandi đã lập công để giúp Singapore thắng ngược 2-1.

Với thất bại này, Campuchia đã nối dài chuỗi trận không thắng dưới thời HLV Honda lên con số ba. Trong khi đó, đây đã là trận thắng thứ 4 trong 5 trận gần nhất của “Những chú sư tử”.