Ai đã buộc Sir Alex Ferguson phải rời M.U hồi Hè 2013?

(Dân Việt) Sir Alex Ferguson không muốn nhưng buộc phải chia tay M.U sau mùa 2012-2013.

Sau khi cùng M.U giành chức vô địch Premier League 2012-2013, Sir Alex đã chia tay “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng, Sir Alex không hề muốn chia tay M.U mà buộc phải đưa ra quyết định này. Trong cuốn tự truyện Between the Lines của Michael Carrick, cựu tiền vệ hiện là trợ lí của M.U đã tiết lộ chi tiết cuộc nói chuyện chia tay của Sir Alex với các học trò. Theo đó, Sir Alex tỏ ra giận dữ vì buộc phải rời Old Trafford và thông tin ông ra đi bị rò rỉ.

HLV Ferguson đã bị ép rời khỏi M.U

“Tôi chứng kiến chi tiết toàn bộ sự kiện này. Sir Alex nói trong không khí tĩnh lặng và rất xúc động. Hãy nhìn tôi những chàng trai, tôi không muốn thông báo theo cách này.

Tôi muốn các bạn là những người đầu tiên biết thông tin tôi ra đi. Tôi thực sự thất vọng. Không hiểu vì sao thông tin này đã xuất hiện trước công chúng. Chuyện của tôi bị ai đó tiết lộ vào hôm qua" - Sir Alex nói. Ông ấy thực sự giận dữ. Sir Alex nói tiếp: "Đây là điều tôi không hề coi nhẹ". Ông ấy đề cập đến cái chết của em gái bà Cathy (vợ Sir Alex). Tôi cảm thấy mang nợ vợ tôi và cần chăm sóc bà ấy.

Tôi yêu mọi thứ ở đội bóng này và trân trọng mọi khoảnh khắc đã có. Tôi thực sự không muốn đi nhưng phải đưa ra quyết định này”, trích cuốn tự truyện của Michael Carrick.

Theo đồn thổi, chính bà Cathy đã ép buộc Sir Alex chia tay M.U để dành thời gian cho bà và gia đình đồng thời giữ gìn sức khỏe. Kể từ khi Sir Alex chia tay M.U, đội bóng chủ sân Old Trafford đã trải qua quãng thời gian khủng hoảng với 5 năm liên tiếp không giành chức vô địch Premier League.