Alexis Sanchez hối hận vì “hám tiền” gia nhập M.U

(Dân Việt) Một người thân cận (giấu tên) của Alexis Sanchez cho biết, tiền đạo người Chile đang cảm thấy hối hận vì mê tiền nên chọn M.U làm điểm dừng chân sau khi chia tay Arsenal.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018, Alexis Sanchez nhận được sự quan tâm của cả 2 đội bóng thành Manchester là M.U và Man City. Tuy bề dày lịch sửa thua kém đối thủ nhưng thành tích thi đấu cũng như sức hút của “The Citizens” trong những năm gần đây hoàn toàn hơn hẳn so với “Man đỏ”.

Mặc dù vậy, Sanchez đã quyết định đầy bất ngờ khi chia tay Arsenal để chuyển sang đầu quân cho M.U. Sở dĩ, chân sút người Chile đưa ra lựa chọn như vậy là do đội chủ sân Old Trafford chấp nhận trả cho anh mức lương lên tới 500.000 bảng/tuần, cao hơn nhiều so với số tiền mà Man City sẵn sàng trả cho anh (không tiết lộ con số cụ thể).

Sanchez không có được phong độ tốt ở M.U.

Kể từ khi chuyển sang đầu quân cho M.U, Sanchez đã sa sút phong độ trầm trọng. Trải qua 25 lần ra sân trên mọi đấu trường, ngôi sao 29 tuổi mới chỉ đóng góp được vỏn vẹn 4 pha làm bàn. Thành tích tệ hại này cộng với mức lương cao ngất ngưởng khiến anh gặp phải rất nhiều áp lực và vô số lời chỉ trích.

Giống như phong độ của Sanchez, M.U thi đấu khá bết bát trong quãng thời gian qua. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, gần như chắc chắn, thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ tiếp tục “trắng tay” ở mùa giải này.

Theo tiết lộ từ một người thân cận (giấu tên) của Sanchez, tuyển thủ Chile đang cảm thấy hối hận khi quyết định chuyển sang đầu quân cho M.U.

Người đàn ông này chia sẻ với Bleacher Report: “Chúng ta nên nhớ rằng, Alexis đã chọn M.U vì tiền. Anh ấy muốn gia nhập Man City nhưng họ không sẵn sàng trả mức lương cao như lời đề nghị của M.U. Điều đó khiến sự nghiệp của Sanchez đi xuống.

Thời gian gần đây, Sanchez luôn hy vọng được quay trở lại khoảnh khắc đó. Anh ấy đã từ chối cơ hội được trở thành nhà vô địch Premier League dưới thời Pep Guardiola. Thay vào đó, Alexis phải vật lộn với việc tìm lại phong độ ở đội bóng đang hỗn loạn như M.U”.