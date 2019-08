Bất ngờ tiền thưởng Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup 2019

(Dân Việt) Sáng nay, đã diễn ra Lễ công bố Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup - Tôn Hoa Sen lần thứ 4 năm 2019. Theo thông tin từ Ban tổ chức, tổng giá trị tiền thưởng là gần 1 tỷ đồng, trong đó cua-rơ giành Áo Vàng chung cuộc sẽ được nhận Cúp và 150 triệu đồng.

Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup - Tôn Hoa Sen 2019 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 8/8 với 8 chặng đua có tổng lộ trình là 1045km.

Cụ thể, hơn 80 VĐV đến từ 6 đội đua trong nước (Hà Nội, TP.HCM - Anh Văn hội Việt Mỹ, Quân khu 7 - Trisport International, Bike Life Đồng Nai, Lộc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp) và 6 đội đua quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Australia, Hà Lan sẽ tranh tài qua chặng 1 (Hà Nội, 30 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm 51km), chặng 2 (Hà Nội - Quảng Ninh 144km), chặng 3 (Quảng Ninh - Ninh Bình 175km), chặng 4 (Sầm Sơn đua cá nhân tính giờ 9km), chặng 5 (Hà Tĩnh - Quảng Bình 139km), chặng 6 (Quảng Bình - Huế 216km), chặng 7 (Huế - Hội An 132km), chặng 8 (Quảng Nam 179km).

Ông Phan Ngọc Tiến - Trưởng Ban Sản xuất các chương trình Thể thao VTV, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu sáng nay.

Phát biểu tại Lễ công bố Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup - Tôn Hoa Sen 2019 sáng nay, ông Phan Ngọc Tiến - Trưởng Ban Sản xuất các chương trình Thể thao VTV, Trưởng Ban tổ chức giải nói: "Trong 1 năm, VTV có 2 giải thể thao quan trọng. Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2019 vừa kết thúc cách đây chưa đầy 1 tháng tại Quảng Nam. Nhiều gương mặt trẻ của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã có cơ hội cọ xát với các đối thủ có trình độ chuyên môn cao, qua đó có sự chuẩn bị tốt cho SEA Games 2019 và đặc biệt là SEA Games 2021 tổ chức tại Việt Nam.

Với mục đích tương tự, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup lần này cũng giúp các cua-rơ có điều kiện thể hiện mình trên hành trình hướng tới SEA Games tổ chức tại Philippines vào cuối năm.

VTV đã tập trung đầu tư thiết bị kỹ thuật, máy quay hiện đại để truyền tải những hình ảnh đẹp, hấp dẫn, những cú bứt tốc ngoạn mục, những vòng đua gay cấn đến với người xem".

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho rằng Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup - Tôn Hoa Sen 2019 giúp các cua-rơ Việt Nam có bước chuẩn bị tốt cho SEA Games 30.

Về phần mình, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho hay: "Những năm qua, trong khi xe đạp nữ đã có những bước tiến nhanh, có những tay đua đạt đẳng cấp hàng đầu châu Á như Nguyễn Thị Thật thì xe đạp nam vẫn còn nhiều hạn chế.

Chính vì vậy, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup - Tôn Hoa Sen càng mang nhiều ý nghĩa giúp các cua-rơ có điều kiện học hỏi, nâng cao trình độ khi đọ sức với những cua-rơ đẳng cấp quốc tế".

Cua-rơ người Hà Lan David van Eerd giành Áo Vàng chung cuộc năm 2018.

Theo tìm hiểu, năm nay, cua-rơ Hà Lan David van Eerd (Global Cycling Team) - người giành Áo Vàng chung cuộc VTV Cup 2018 vẫn tới Việt Nam so tài và sẽ là một thách thức lớn đối với các VĐV khác nếu muốn soán ngôi.

Ban tổ chức cho biết, tổng số tiền thưởng là gần 1 tỷ đồng (không bao gồm thuế TNCN, thuế TNCN do Ban tổ chức chi trả). Đây là một giải thưởng có thể coi là lớn cho một cuộc đua có độ dài hơn 1 nghìn km.

Trong đó, "phần cứng" chung cuộc gồm giải thưởng Áo Vàng (VĐV có tổng thời gian ít nhất) là 150 triệu đồng, Áo Xanh ("vua nước rút" - 40 triệu đồng), Áo Đỏ ("vua leo đèo" - 30 triệu đồng), Áo Trắng (VĐV trẻ xuất sắc nhất - 20 triệu đồng), VĐV ấn tượng nhất (20 triệu đồng).

Giải thưởng đồng đội, các đội Nhất, Nhì, Ba lần lượt nhận 80 triệu, 60 triệu, 40 triệu đồng.

Cùng với đó, Ban tổ chức còn trao các giải thắng chặng, giải thưởng dọc đường...

Ngoài ý nghĩa chuyên môn, Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup - Tôn Hoa Sen 2019 có slogan "Hành trình di sản" nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những di sản văn hóa và di sản thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam trên suốt hành trình mà đoàn đua đi qua như Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quần thể di tích cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An.

Đặc biệt, chặng đua kết thúc ngày 08/9/2019 tại Hội An - Quảng Nam cũng đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới.