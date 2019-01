Bất ngờ với điều ước, lời chúc năm mới của các cầu thủ ĐT Việt Nam

Đón chào năm mới 2019, "Hoàng tử" Đức Huy và các đồng đội ở ĐT Việt Nam đã có những điều ước, lời chúc mừng cảm động, dễ thương trước khi bước vào chiến dịch Asian Cup 2019.

Ở Qatar tập huấn trong giờ khắc năm cũ qua, năm mới tới, các tuyển thủ Việt Nam mỗi người có những nỗi niềm riêng gửi tới người thân, bạn bè và người hâm mộ tại quê nhà. Trong bài viết trên Facebook của một nhà báo sắp sang UAE tác nghiệp Asian Cup 2019, Đức Huy vào bình luận bằng những câu chữ đậm chất "vựa muối tuyển Việt Nam": "5 chai tương ớt, 2 chai nước mắm".

Với tiền vệ người Hải Dương, món quà mà anh muốn được tặng những ngày đầu năm mới là hai loại gia vị đậm hương vị Việt Nam. Phải thi đấu, tập luyện xa nhà, có lẽ giờ phút chuyển giao giữa năm 2018 và 2019, chàng tuyển thủ sinh năm 1995 nhớ nhất là những món ăn Việt với không khí gia đình quây quần cùng nhau chào năm mới.

Món quà giản dị và đầy ý nghĩa đôi khi chỉ là chút gia vị mang từ Việt Nam sang. Ảnh: Facebook nhân vật.

Đây không phải lần đầu tiên nước mắm hay tương ớt Việt Nam được các tuyển thủ nhắc đến ở một đất nước xa xôi. Tiền vệ Tuấn Anh đã từng nhắc người em Văn Thanh khi sang Hàn Quốc điều trị chấn thương thì nhớ mang theo 2 chai nước mắm. Khi tự nấu nướng trong quá trình hồi phục chấn thương ở Hàn Quốc, Tuấn Anh nhớ nhất vị nước chấm mang hương vị quê nhà.

Trong khi Đức Huy ước một điều nhỏ bé, giản dị thì các đồng đội của anh lại đồng loạt gửi lời chúc từ Qatar về Việt Nam, mong một năm mới an lành, thành công với tất cả mọi người.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải mang nỗi nhớ vợ con vào trong câu chúc: "Gia đình Sunny xin chúc tất cả mọi người năm mới 2019 với thật nhiều sức khoẻ, nhiều thành công và luôn thật hạnh phúc nhé!".

"Kết thúc 2018 bao thăng trầm. Thật may mắn và hạnh phúc cho đến bây giờ tôi vẫn mạnh khoẻ và an vui. Cảm ơn bố mẹ và những người thân yêu trong gia đình, cảm ơn tất cả những người đã luôn theo dõi và ủng hộ giúp đỡ tôi trong xuất một năm vừa qua, cảm ơn những người chỉ luôn đứng phía sau và cầu chúc mọi điều tốt đẹp bình an cho tôi. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Năm mới 2019 tôi xin cầu chúc cho bố mẹ, gia đình và tất cả mọi người có một năm thật may mắn và an vui, phát tài phát lộc, cầu chúc cho mọi người những điều tốt đẹp nhất. Happy New Year!". Chọn đúng khung giờ 0h theo giờ Việt Nam, thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng lời chúc mừng năm mới lên trang Facebook cá nhân. Ảnh: Facebook nhân vật.

"Vậy là 2019 đã tới rồi đó mọi người ạ. Năm vừa qua quả thực là một năm quá đáng nhớ với Phượng. Từ chiến trường U23, qua ASIAD rực lửa và kết lại bằng một AFF mạnh mẽ, tất cả đã giúp Phượng có được những trải nghiệm mới mẻ và phi thường. Cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn đã luôn bên cạnh Phượng trong suốt những thời gian qua, cùng hoà nhịp và cùng tạo nên những khoảnh khắc phi thường nhất. Nhờ đó mà Phượng được nghe, được học và được lớn lên rất nhiều. Năm mới, hành trình mới đang đợi tất cả chúng ta ở phía trước. Phượng chúc cả nhà thêm nhiều thành công, an khang thịnh vượng và cùng Phượng chúng ta có thể cùng nhau tạo ra nhiều điều kì tích hơn nữa nhé mọi người Cảm ơn cả nhà!". Tiền đạo Nguyễn Công Phượng tri ân người hâm mộ đã ủng hộ anh trong suốt một năm 2018 đã qua, và bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục cùng nhau sát cánh tại năm 2019.

Còn đây là lời chúc của Tuấn Mạnh: "2019, chúc cho gia đình thân yêu của Mạnh thật nhiều sức khoẻ, tràn ngập niềm vui và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Gửi những điều tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người trong năm mới . Happy New Year".

Tại Việt Nam, trung vệ Trần Đình Trọng chia sẻ: "Kết thúc năm 2018 và cũng là 1 năm đầy ý nghĩa và thật nhiều cảm xúc! Năm 2019 , Trọng chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ để hoàn thành mọi ước mơ của mình".