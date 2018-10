Cầu thủ nữ đánh nhau, VFF nói chưa được cấp dưới báo cáo!

(Dân Việt) Trước sự việc cầu thủ nữ 2 đội TP.HCM I và Than Khoáng sản Việt Nam lao vào ẩu đả sau trận bán kết Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018 chiều 12.10 trên sân Thống Nhất, ông Phan Anh Tú - Trưởng ban bóng đá nữ VFF cho biết chưa được cấp dưới báo cáo về sự việc.

Chiều 12.10, ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận bán kết Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2018, cầu thủ nữ 2 đội TP.HCM I và Than Khoáng sản Việt Nam đã lao vào nhau ẩu đả.

Cầu thủ 2 đội nữ TP.HCM I và Than Khoáng sản Việt Nam lao vào ẩu đả sau trận bán kết chiều 12.10 trên sân Thống Nhất. Ảnh: I.T

Đây là hình ảnh vô cùng xấu xí xuất hiện ngay trên kênh truyền hình VTV6, ảnh hưởng nhiều tới ấn tượng đẹp mà lớp lớp thế hệ cầu thủ nữ Việt Nam đã tạo dựng trong lòng người hâm mộ nước nhà.

Tuy nhiên, khi Dân Việt đặt vấn đề về sự việc với ông Phan Anh Tú - Trưởng ban bóng đá nữ VFF sáng nay, ông lại tỏ ra ậm ừ, tỏ vẻ chưa hề nắm bắt được thông tin gì về câu chuyện vô cùng đáng buồn này.

Ông Phan Anh Tú - Trưởng ban bóng đá nữ VFF cho biết chưa được cấp dưới báo cáo về vụ việc cầu thủ nữ TP.HCM I và Than Khoáng sản Việt Nam đánh nhau. Ảnh: Hiền Anh

Ông Tú nói: "Ngày 14.10 tôi mới bay vào TP.HCM. Tôi không phải thành viên Ban tổ chức mà là cấp trên, được mời vào để trao giải. Cụ thể điều hành ở giải lại là người khác.

Tất nhiên tôi sẽ tìm hiểu về vụ việc. Tóm lại, phải căn cứ vào văn bản báo cáo của các giám sát xem nguyên nhân mâu thuẫn từ đầu, có khiêu khích gì không...".

Trước câu hỏi của Dân Việt về công tác an ninh của trận đấu bởi khi vụ việc diễn ra, không hề có bóng an ninh xuất hiện trên sân để can ngăn, ông Tú cũng chỉ ậm ừ chốt lại:

"Đó là vấn đề của khâu tổ chức thôi, sẽ phải xem lại ban tổ chức thế nào".