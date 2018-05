Chung kết Cúp FA: Coi chừng “lõm ví” nếu đặt niềm tin vào Chelsea

(Dân Việt) Trận chung kết Cúp FA diễn ra lúc 23 giờ 15 đêm nay (giờ Việt Nam) là cơ hội cuối cùng để M.U hoặc Chelsea giành được một danh hiệu ở mùa giải này.

Trong sự nghiệp cầm quân tính đến thời điểm này, các đội bóng của Jose Mourinho luôn chơi rất hay ở mùa thứ hai được ông dẫn dắt. Tuy nhiên, tại M.U mùa 2017-2018, “Quỷ đỏ” đã không thể giành ngôi quán quân Champions League, Cúp liên đoàn và chỉ về đích thứ nhì ở giải Ngoại hạng Anh. Cúp FA vì thế trở thành mục tiêu quan trọng để Mourinho bảo toàn danh tiếng của mình. Manchester United được đánh giá cao hơn Chelsea Với Antonio Conte, tình hình của ông tệ hơn nhiều so với đồng nghiệp người Bồ Đào Nha. Mùa trước, Conte đã giúp Chelsea giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Mùa này, Conte đẩy Chelsea vào khủng hoảng, bản thân ông mâu thuẫn sâu sắc với ban lãnh đạo cũng như các cầu thủ. Nhận thức được thực tế không mấy sáng sủa, Conte đã thừa nhận, kể cả khi đăng quang ở Cúp FA, ông vẫn hoàn toàn có thể bị sa thải. Các cầu thủ Chelsea dù tỏ ra tự tin, nhưng tâm lý của họ chắc chắn sẽ bị tác động bởi tương lai chưa rõ ràng của đội bóng. Thêm một chi tiết đáng chú ý: Trong khi Mourinho thể hiện phẩm chất của một chuyên gia đấu cúp thì Conte lại khá tệ ở các giải đấu theo thể thức loại trực tiếp. Mourinho đã vô địch Champions League, UEFA Cup, Cúp FA (cùng… Chelsea mùa 2006-2007), Cúp quốc gia Italia, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha… Trong khi đó, Conte chỉ có vẻn vẹn 2 siêu cúp Italia, danh hiệu vốn được coi là đá giao hữu có giải thưởng. Vào thời điểm giúp Juventus thăng hoa (2011-2014), Conte cũng chỉ vô địch Serie A 3 lần liên tiếp chứ chưa từng đăng quang tại Cúp quốc gia. Dựa trên nhiều yếu tố, các nhà cái có lẽ cũng nghiêng một chút về khả năng M.U giành chức vô địch. Tỷ lệ của hai đội trong 90 phút thi đấu chính thức là hoà được thua, không bên nào chấp bên nào, nhưng mức cược vào M.U thắng ít hơn so với Chelsea. Cụ thể, nếu đặt 10 vào cửa M.U đăng quang, người chơi chỉ thu về 8,5 trong khi mức cược dành cho Chelsea lên ngôi là thắng đủ. Do M.U được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự, cộng thêm tính chất của một trận chung kết, tỷ lệ tổng số bàn thắng (trong 90 phút thi đấu chính thức) là không cao. Tỷ lệ chính là 2 hoà, khá cân và… khó lựa chọn. Chelsea không thiếu ngôi sao và có thể tạo ra đột biến. Nhưng sẽ là an toàn hơn nếu lựa chọn M.U, bởi ở những trận đấu kiểu “một mất, một còn” như thế này, Mourinho luôn biết cách xây dựng đội bóng có chiến thuật rất chặt chẽ và thực dụng để đạt hiệu quả cao nhất. Dự đoán: M.U thắng 1-0.

