(Dân Việt) Chuyên gia dự đoán tương lai u ám của U23 Việt Nam, Hiddink chúc mừng thành công của thầy Park, HLV Miura cắt ngắn kỳ nghỉ Tết vì CLB TP.HCM, Arsenal và Chelsea giành mua sao M.U, Neymar chính thức lên tiếng về tương lai, Real nhắm mua sao Tottenham, hé lộ bến đỗ mới của Ibrahimovic…

Dù U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2018 với ngôi vị á quân nhưng theo nhiều chuyên gia thì thầy trò HLV Park Hang-seo khó có thể tái hiện kỳ tích này ở môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 diễn ra ở Indonesia vào tháng 8 tới. Nguyên nhân do các đối thủ dè chừng với U23 Việt Nam nên họ sẽ khó triển khai những mảng miếng chiến thuật của thầy Park hơn so với ở giải U23 châu Á 2018. Bên cạnh đó, nếu chẳng may phải nếm thất bại ở trận mở màn, tinh thần hưng phấn của các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ khó có thể sánh bằng lúc thi đấu trên đất Trung Quốc. Ngoài ra, thời gian diễn ra ASIAD là giai đoạn quyết định của V.League 2018. Vì vậy, không thể loại trừ khả năng HLV Park Hang Seo sẽ mất đi một số trụ cột vì lý do chấn thương.

HLV Miura cắt ngắn kỳ nghỉ Tết vì CLB TP.HCM

Theo tiết lộ của báo chí, HLV Toshiya Miura chỉ nghỉ Tết đúng 1 tuần trước khi trở lại tập trung cùng CLB TP.HCM để chuẩn bị cho V.League 2018. Được biết, nhà cầm quân 54 tuổi này sẽ rời Nhật Bản để trở lại Việt Nam vào ngày 18.2 tới.

Hiddink chúc mừng thành công của thầy Park

HLV Guus Hiddink vừa gửi lời chúc mừng thành công của HLV Park Hang-seo sau khi nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2018. Trong quá khứ, ông Park từng làm trợ lý cho vị chiến lược gia người Hà Lan khi ông ngày dẫn dắt ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2002.

Chủ tịch PSG tố trọng tài thiên vị Real

Sau trận PSG thua Real Madrid 1-3 tại lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra hồi rạng sáng nay, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã lên tiếng tố cáo trọng tài chính Gianluca Rocchi thiên vị cho nhà ĐKVĐ. “Chúng tôi có quá nhiều điều để nói về trọng tài. Một bên hai thẻ vàng, một bên không thẻ nào. Trọng tài đã từ chối Kylian Mbappe ở tình huống cầu thủ này không hề việt vị. Những thứ nhỏ như vậy thôi cũng đủ tạo nên sự khác biệt, nhất là khi thi đấu với những đội bóng lớn như Real. Trọng tài đã giúp họ ở trận đấu này. Năm ngoái, chúng tôi bị xử ép trong chuyến làm khách tới Barcelona. Năm nay, điều tương tự được lặp lại ở Real. Tôi nghĩ LĐBĐ châu Âu (UEFA) phải làm điều gì đó. Tôi chưa gặp các cầu thủ nhưng tôi hiểu được sự thất vọng của họ. Chúng tôi đã thi đấu tốt trong hiệp 2, với tất cả khả năng của mình”, Al-Khelaifi bức xúc nói.

Arsenal và Chelsea giành mua sao M.U

Theo báo chí xứ sở sương mù, Arsenal và Chelsea đều đang quan tâm tới chữ ký của hậu vệ Luke Shaw bên phía M.U. Điều đáng nói, “Quỷ đỏ” đang đàm phán gia hạn hợp đồng với tuyển thủ Anh.

Wenger nổi đóa vì Aubameyang Europa League

HLV Arsene Wenger vừa lên tiếng chỉ trích LĐBĐ châu Âu (UEFA) vì quy định khiến tiền đạo tân binh Pierre-Emerick Aubameyang không được tham dự Europa League cùng Arsenal. Theo luật của UEFA, 1 cầu thủ sẽ không được thi đấu cho 2 CLB ở cùng 1 giải đấu ở châu Âu. Tuy vậy, Aubameyang vẫn không đủ điều kiện đá cho Arsenal ở Europa League cho dù trước đó anh chỉ chơi tại Champions League cho Dortmund. Lý do vì Dortmund đã bị loại sớm ở vòng bảng Champions League và phải chuyển xuống chơi ở Europa League từ vòng knock-out.

Neymar chính thức lên tiếng về tương lai

Tiền đạo Neymar khẳng định, anh rất hạnh phúc khi được khoác áo PSG, bất chấp việc đội bóng này vừa để thua Real Madrid 1-3 ở hồi rạng sáng nay. “Tôi có hợp đồng đến năm 2022 với PSG, tôi hạnh phúc với các đồng đội của tôi và chỉ nghĩ đến câu chuyện của tôi tại đây", Neymar tuyên bố.

LĐBĐ Đức treo thưởng “khủng” cho ĐT Đức

LĐBĐ Đức (DFB) khẳng định, mỗi tuyển thủ sẽ nhận 350.000 euro tiền thưởng nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup tại giải đấu tổ chức ở nước Nga mùa Hè năm nay. Vào năm 2014, mỗi tuyển thủ Đức được thưởng 300.000 euro khi vô địch World Cup.

Hé lộ bến đỗ mới của Ibrahimovic

Theo tuyên bố của tờ Daily Mail, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic sẽ chuyển qua khoác áo LA Galaxy sau khi hợp đồng giữa anh và M.U đáo hạn vào Hè 2018. Hiện tại, ngôi sao người Thụy Điển đang bị dính chấn thương và chưa hẹn ngày tái xuất sân cỏ.

Real nhắm mua sao Tottenham

Theo thông tin đăng tải trên tờ Mirror, hậu vệ Toby Alderweireld chính là mục tiêu mua sắm hàng đầu mà Real Madrid nhắm tới ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018. Hợp đồng của cầu thủ 28 tuổi này và “Spurs” sẽ đáo hạn vào tháng 6.2019.