Chuyên gia người Anh dự đoán bất ngờ về U23 Việt Nam

(Dân Việt) Đánh giá về cơ hội của ĐT U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020, cựu HLV người Anh Steve Darby khẳng định, thầy trò Park Hang-seo đủ khả năng cạnh tranh vị trí cao kèm suất dự Olympic 2020.

Tại VCK U23 châu Á 2020, ĐT U23 Việt Nam thi đấu tại bảng D cùng các đội U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Bảng đấu này được coi là không quá khó khăn nhưng cũng chẳng hề dễ dàng với U23 Việt Nam dù các học trò của HLV Park Hang-seo thuộc nhóm hạt giống số một khi bốc thăm.

Ở giải đấu lần này, 3 đội có vị trí cao nhất sẽ giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Đó chính là mục tiêu lớn mà bóng đá Việt Nam có thể hướng tới dựa trên trình độ của các đội dự giải cũng như những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian qua.

U23 Việt Nam được kỳ vọng có thể cạnh tranh suất dự Olympic 2020

U23 Việt Nam tranh tài tại Thái Lan ở VCK U23 châu Á 2020 sẽ không có Xuân Trường, Công Phượng, Duy Mạnh, Đức Huy... do đã quá tuổi. Mặc dù vậy, trong tay HLV Park Hang-seo vẫn còn rất nhiều cầu thủ tài năng đủ lứa tuổi như Quang Hải, Văn Hậu, Thái Quý, Đức Chinh, Tiến Dũng...

Nhận định về năng lực của U23 Việt Nam, cựu HLV Steve Darby cho biết: “Tôi tin ĐT U23 Việt Nam có cơ hội lớn giành vé dự Olympic. Các cầu thủ Việt Nam ở mọi cấp độ bây giờ chơi bóng tự tin và có tâm lý vững vàng. Điều đó sẽ giúp họ gặt hái nhiều kết quả khả quan".

Theo ông Darby, ở VCK U23 châu Á không có bảng dễ chơi, cũng chẳng có “bảng tử thần” do đội bóng nào cũng hạ quyết tâm rất cao. Do đó, mọi trận đấu đều là những thử thách lớn với tất cả các đội và sự tập trung kèm theo một chút may mắn sẽ đóng vai trò quyết định.

Ông Darby khẳng định: "Khi phần thưởng của VCK U23 châu Á 2020 là vé dự Olympic, nhiệm vụ tối thượng của U23 Việt Nam phải là chiến thắng. Đây không phải sân chơi để các đội thử nghiệm hay đánh giá sự phát triển của cầu thủ nữa. Tôi nghĩ triết lý thực dụng sẽ giúp nhiều cho đại diện Đông Nam Á tại giải đấu sắp tới".