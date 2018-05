CHUYỂN NHƯỢNG (20.5): Premier League đón "bom tấn" đầu tiên, Bale về lại Tottenham

(Dân Việt) M.U và Liverpool “đại chiến” vì sao Barca, bất ngờ với bến đỗ mới của Bale, Chelsea đưa Lewandowski và tầm ngắm, M.U ưu tiên mua sao Atletico, Hazard ra yêu sách với Chelsea, Atletico tìm được người “đóng thế” Griezmann… là những tin chuyển nhượng đáng chú ý hôm nay (20.5).

Premier League đón "bom tấn" đầu tiên. Premier League đã đón bom tấn chuyển nhượng đầu tiên của Hè 2018 khi Leicester City chính thức chiêu mộ thành công Ricardo Pereira. Theo đó, phía Porto đồng ý bán hậu vệ cánh này cho đại diện nước Anh với giá 25 triệu euro. Các khâu còn lại bao gồm kiểm tra y tế và công bố chính thức sẽ được tiến hành trong vòng ít ngày tới. Trang chủ của đội chủ sân King Power cũng đã ra thông báo về việc đón "bom tấn" chuyển nhượng này.

M.U và Liverpool “đại chiến” vì sao Barca. Theo Don Balon, M.U và Liverpool đang cạnh tranh với nhau quyết liệt trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Ivan Rakitic bên phía Barcelona ở “phiên chợ Hè” 2018.

Bất ngờ với bến đỗ mới của Bale. Theo thông tin đăng tải trên Daily Star, Real Madrid đang gạ bán tiền vệ Gareth Bale cho Tottenham với mức phí 43,7 triệu bảng sau khi kết thúc trận chung kết Champions League gặp Liverpool vào rạng sáng 27.5 tới.

Chelsea đưa Lewandowski và tầm ngắm. Tờ The Sun cho hay, Ban lãnh đạo Chelsea vừa đưa tiền đạo Robert Lewandowski bên phía Bayern Munich vào danh sách cần mua sắm ở “phiên chợ Hè” 2018.

M.U ưu tiên mua sao Atletico. Theo Mirror, hậu vệ Sime Vrsaljko bên phía Atletico Madrid đang là ưu tiên hàng đầu của M.U ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Được biết, “bầy Quỷ đỏ” sẵn sàng duyệt chi 35 triệu bảng cho thương vụ này.

Hazard ra yêu sách với Chelsea. Theo BT Sport, tiền vệ Eden Hazard chỉ chấp thuận ở lại Chelsea nếu HLV Antonio Conte cầu xin anh. Thời gian gần đây rộ tin đồn ngôi sao người Bỉ đang ấp ủ âm mưu rời sân Stamford Bridge.

Atletico tìm được người “đóng thế” Griezmann. Theo The Sun, tiền đạo Jamie Vardy của Leicester City đang là mục tiêu mà Atletico Madrid nhắm tới thay chân sút Antoine Griezmann, người nhiều khả năng sẽ chuyển qua khoác áo Barcelona trong Hè 2018.

Wilshere tìm đường sang PSG. Theo tiết lộ của L'Equipe, người đại diện của tiền vệ Jack Wilshere đang tìm cách liên hệ với PSG nhằm tìm kiếm cho thân chủ của mình một suất ở sân Công viên các Hoàng tử sau khi chia tay Arsenal trong Hè này.

Juventus xác nhận sắp đón Emre Can. Giám đốc điều hành Juventus - Beppe Marotta xác nhận, thương vụ chiêu mộ tiền vệ Emre Can theo dạng chuyển nhượng tự do sắp sửa hoàn thành. “Chúng tôi rất lạc quan về những đàm phán cuối cùng đầy tích cực với Emre Can. Chúng tôi hi vọng có thể công bố chữ kí của cậu ấy sau trận chung kết Champions League”, Marotta tiết lộ.

Courtois kêu gọi Chelsea bạo chi. Trong phát biểu mới đây, thủ thành Thibaut Courtois vừa lên tiếng kêu gọi Ban lãnh đạo Chelsea cần phải bạo chi ở “phiên chợ Hè” 2018 để theo kịp M.U và Man City.

Dortmund xác nhận đón tân binh đầu tiên. Trên trang chủ CLB, Dortmund xác nhận việc họ đã hoàn tất việc ký hợp đồng với thủ thành Marwin Hitz từ Augsburg theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo đó, người gác đền 30 tuổi này đã kí hợp đồng có thời hạn tới năm 2021 với đội bóng chủ Westfalenstadion.