Con trai “Sếp” Hà Nội FC nói gì khi ném chai vào CĐV HAGL?

(Dân Việt) Ông Nguyễn Quốc Tuấn, thanh viên Ban huấn luyện CLB Hà Nội FC và là con trai Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội đã lên tiếng phân trần về hành động ném chai nước vào mặt CĐV HAGL. Theo đó ông Tuấn cho hay, đó là hành động thiếu kiềm chế của mình khi một số CĐV đội chủ nhà "xúc phạm bố mình", tức ông Nguyễn Quốc Hội…

Trận đấu tứ kết lượt đi trên sân Pleiku ăm ắp tình huống, cả đẹp lẫn xấu. Đẹp là những pha bóng đầy tốc độ, là những bàn thắng đầy cảm xúc, là nhưng pha tranh chấp máu lửa. Xấu là những màn cãi vã trên sân, là những tình huống phạm lỗi, là hình ảnh khán giả “làm loạn” trên khán đài, là cảnh HLV mắng mỏ trọng tài. Và thêm cả tình huống mà không chiếu trên tivi, ông Nguyễn Quốc Tuấn, thành viên Ban huấn luyện CLB Hà Nội FC, ném chai nước lên khán đài và trúng mặt một CĐV chủ nhà.

Một hình ảnh không đẹp ở trận HAGL vs Hà Nội FC. Ảnh: IT.

Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, thời điểm ấy ông đã thiếu kiềm chế khi nhiều CĐV trên khán đài "xúc phạm bố mình", tức ông Nguyễn Quốc Hội (Chủ tịch Hà Nội FC) nên ném chai nước về phía họ. Ông không để ý là trúng ai, mà chỉ cốt để giải tỏa bức xúc trong lòng.

“Tôi ném chai nước là vì bố tôi bị họ xúc phạm. Gần cuối trận đã xảy ra chuyện Thành Lương bị vàng rồi bị thẻ đỏ trực tiếp, HLV Chu Đình Nghiêm vì bức xúc nên đã có phản ứng. Khán giả đã chửi bố tôi bằng những lời lẽ hết sức tục tĩu dù bố tôi không có lời lẽ gì nặng nề với khán giả. Bố tôi nói mọi việc xong xuôi rồi, xin mọi người bình tĩnh. Bố tôi rất kìm chế khi bị xúc phạm và còn đứng ra sát hàng rào nói thêm là tôi chỉ ra can thôi, mọi việc đã xong, xin tập trung vào trận đấu, đừng chửi bới gì nữa. Nhưng người chửi bố tôi vẫn không thôi, chỉ tay vào bố tối và chửi. Tôi buộc phải ném chai nước lên vì không có người con nào để im khi bố mình bị lăng mạ cả”, ông Nguyễn Quốc Tuấn thanh minh.

Thời điểm này, tất cả các thành viên của Hà Nội FC, từ Ban lãnh đạo cho đến Ban huấn luyện và cầu thủ đều không muốn nhắc lại những sự cố xảy ra trên sân Pleiku, mà chỉ tập trung hướng về trận quyết đấu ở lượt về trên sân Hàng Đẫy vào chiều 15.5. Theo đó, họ rất muốn có một chiến thắng thuyết phục trước đối thủ.

Chia sẻ trước trận đấu, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội khẳng định, an ninh sẽ được thắt chặt để các cầu thủ Hà Nội FC và HAGL có thể toàn tâm thi triển tài nghệ. “Bao lâu nay, sân Hàng Đẫy luôn được đảm bảo cao về công tác an ninh và an toàn trận đấu. Trận gặp HAGL tới đây, chúng tôi đã có kế hoạch chi tiết để sân Hàng Đẫy tiếp tục là điểm đến an toàn và cuốn hút với NHM lẫn các đội bóng”, ông Hội lên tiếng.

“Trận đấu này chắc chắn nhận được sự quan tâm của đông đảo NHM. Vì thế, chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng an ninh đảm bảo vòng trong, vòng ngoài của sân Hàng Đẫy. Hơn nữa, để tránh tình trạng ùn tắc thì sân Hàng Đẫy sẽ được mở cửa khoảng 2 tiếng rưỡi trước giờ bóng lăn. Trận này diễn ra không phải vào ngày cuối tuần, nhưng 19h00 bóng mới lăn nên người tan ca làm vẫn có thể đến sân. Thế nên, chúng tôi phải lường trước mọi tình huống để vấn đề an ninh được thắt chặt và đảm bảo cao nhất. Hơn nữa, lực lượng bảo vệ sẽ có mặt trên các khán đài để hạn chế sự phản ứng của khán giả nếu có”, ông Hội nói thêm.