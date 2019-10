Đây! 3 lý do khiến Hazard thi đấu như “mất hồn” tại Real Madrid

(Dân Việt) Tài năng của một siêu sao đã được Eden Hazard thể hiện từ lâu. Thế nhưng, từ khi chuyển sang thi đấu cho Real Madrid, cầu thủ này đã không còn là chính mình. Các nhà phân tích đã chỉ ra 3 nguyên nhân chính khiến cho Hazard chưa có được thành công tại câu lạc bộ mới.

Hazard đã tăng 7 kg trước mùa giải mới

Hazard đã tăng cân chóng mặt

Theo tờ Diario Sport (Tây Ban Nha), hôm 29/7, khi tới Real để kiểm tra sức khoẻ để chuẩn bị cho chuyến du đấu hè, mọi người đã rất hoảng hốt khi Hazard tăng tới 7kg so với khi còn ở đội bóng cũ Chelsea . Đây là lý do khiến anh trở nên nặng nề và thi đấu kém hiệu quả trong ba trận giao hữu thua Bayern 1-3, thắng Arsenal luân lưu (hòa 2-2 trong 90 phút) và thua Atletico 3-7.

Mọi người đều biết đến Hazard là một cầu thủ đi bóng lắt léo và những pha bứt tốc độ khiến cho đối phương hít khói, thế nên việc tăng đên 7kg cân nặng khiến Hazard bị hạn chế rất nhiều đến những ưu điểm của mình.

Hazard ra mắt khán giả với bản hợp đồng 100 triệu euro

Áp lực với giá trị chuyển nhượng 100 triệu euro

Theo nguồn tin từ AS, giá trị chuyển nhượng Hazard từ Chelsea đến Real Madrid là 100 triệu euro (khoảng 89 triệu bảng, Anh) Hazard là tân binh thứ 4 của "đội bóng Hoàng gia", sau Rodrygo Goes (mua từ Santos cách đây 1 năm, giá 45 triệu euro), Eder Militao (Porto, 50 triệu euro), Luka Jovic (Frankfurt, 60 triệu euro).

Tất cả các CĐV đã nín thở để chờ đợi màn ra mắt của Eden Hazard tại Champions League trong màu áo Real, nhưng rốt cuộc, họ chỉ có thể thở dài ngao ngán. Tại Parc des Princes, Ngôi sao có giá trị chuyển nhượng nên đến 100 triệu euro đã biến bản thân trở thành kẻ vô hình trong suốt 90 phút của trận đấu.

Hazard có màn ra mắt đáng quên cho Real Madrid tại Champion League

Chuyển tới Real và trở thành huyền thoại của đội bóng này là giấc mơ của Hazard. Nhưng rõ ràng cầu thủ người Bỉ vẫn chưa đạt được phong độ tốt và sẵn sàng để làm được điều đó. Anh đã tăng cân vào mùa Hè và để khi mùa giải mới bắt đầu anh lại vấp phải một chấn thương và vẫn chưa lấy lại thể trạng và vóc dáng lý tưởng của mình như hổi còn ở Chelsea. Điều đó khiến Hazard di chuyển chậm chạp hơn cùng với đó là sự nặng nề, ì ạch trong những pha bóng cần tốc độ và sự bứt phá.

Nhưng trên hết quan trọng nhất vẫn là vấn đề tâm lý. Dường như Hazard đang chịu quá nhiều áp lực từ số con số chuyển nhượng khổng lồ 100 euro. Mỗi điểm chạm bóng mỗi pha đi bóng của cầu thủ này ngày càng trở nên thiếu tự tin trong những pha bóng được xem là sở trường của mình. Và để trở thành một cầu thủ lớn chắc chắn Hazard phải cởi bỏ được áp lực đè nặng để lấy lại phong độ đỉnh cao của mình trong thời gian sắp tới.

Phòng thay đồ của Real Madrid được cho là nơi khắc nghiệt trong giới cầu thủ.

Không còn là "ông vua” trong phòng thay đồ

Phòng thay đồ của CLB vĩ đại nhất thế giới Real Madrid là một trong những nơi theo báo chí nhận định là khắc nghiệt nhất thế giới đối với mọi cầu thủ. Đơn giản vì trong đó là nơi tập hợp của rất nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, chắc chắn những mâu thuẫn trong phòng thay đồ là điều không thể tránh khỏi tại sân vận động Bernabeu.

Nhiều nguồn tin khẳng định, phòng thay đồ Real Madrid hiện có ít nhất ba phe cánh. Phe thứ nhất là nhóm cầu thủ Tây Ban Nha do Sergio Ramos cầm đầu. Phe thứ hai là nhóm cầu thủ Brazil do Marcelo cầm đầu và phe thứ ba là nhóm cầu thủ Pháp do Karim Benzema cầm đầu. Điều đó phần nào cũng ảnh hưởng rất lớn đến chuyên môn của đội bóng và Eden Hazard phần nào cũng bị ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề ngoài chuyên môn vốn dĩ là hạt sạn của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bấy lâu nay.

Hazard nói gì về phong độ bản thân?

Đã có rất nhiều lo ngại dành cho tương lai của Eden Hazard trong trường hợp anh không thể tìm lại chính mình. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn mới đây, ngôi sao người Bỉ vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan.

Hazard tỏ ra vẫn rất lạc quan về tương lai trước mắt.

Anh cho biết: "Tôi không hề đánh mất sự tự tin của mình. Đó không phải là vấn đề, HLV Zidane khuyên tôi hãy gạt nó qua một bên và phải thể hiện tốt hơn trên sân. Tôi cần tạo ra sự khác biệt.

Tôi đang cảm thấy mạnh mẽ. Tôi cần thể hiện những gì tốt nhất của mình. Thật lòng mà nói thì tôi đã sẵn sàng 100%. Tôi đã bình phục hoàn toàn, những gì tôi cần chỉ là ghi bàn và chơi dứt khoát hơn. Khi tôi bắt đầu ghi bàn hoặc có màn thể hiện tốt thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Giờ tôi mà ghi bàn hoặc kiến tạo thì tôi sẽ trở lại thôi".