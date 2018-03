Diễn biến nóng vụ bản quyền V.League giữa VPF và Next Media

(Dân Việt) Theo diễn biến mới nhất, VPF và đối tác sản xuất V.League Next Media đã làm việc với nhau và nhất trí thanh lý 2 bản hợp đồng đã ký kết trước đó…

Trao đổi với báo chí ngày 8.3, ông Trần Anh Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VPF cho hay kết quả cuộc làm việc mới nhất với Next Media rất khả quan. Đôi bên đã nhất trí thanh lý 2 bản hợp đồng ký kết trước đó giữa VPF và Next Media, đồng thời đàm phán để ký hợp đồng mới. Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VPF cho hay Next Media đã đồng ý thanh lý hợp đồng đã ký kết để chuẩn bị đàm phán hợp đồng mới. Ảnh: I.T “Quan điểm của chúng tôi là đôi bên sẽ làm việc với nhau một cách thiện chí để đưa ra giải pháp có lợi cho cả đôi bên, đồng thời có lợi nhất cho bóng đá Việt Nam. Bản quyền truyền hình là vấn đề căn bản để giúp V.League phát triển, nên chúng tôi muốn sớm giải quyết”, ông Trần Anh Tú nhấn mạnh. Về phần mình, ông Nguyễn Trung Kiên – Tổng Giám đốc Next Media chia sẻ sẽ sớm làm việc lại với VPF để giải quyết tranh chấp giữa đôi bên liên quan vấn đề bản quyền V.League. Theo ông Kiên, quan điểm của Next Media là sẽ hợp tác với VPF để cùng đưa ra giải pháp tốt cho bóng đá Việt Nam. Trận thư hùng giữa B.Bình Dương (trái) và HAGL ở vòng 1 V.League 2018 sẽ được VTV truyền hình trực tiếp. Ảnh: I.T Như Dân Việt đã thông tin trong bài viết “Chủ tịch VPF nói gì về tranh chấp với đối tác sản xuất V.League?” đăng ngày 7.3, ngày 12.2.2018, VPF đã có công văn thông báo huỷ 2 hợp đồng số 07/2015/VPF-NM (ký ngày 1.11.2015) và hợp đồng số 0211/HĐ/2016/VPF-NM (ký ngày 2.11.2016) đã ký với Next Media về việc sản xuất V-League. VPF đã đưa ra một số lý do, bao gồm việc hợp đồng ký tới năm 2022, trong khi VPF chỉ được VFF trao quyền điều hành, tổ chức giải tới năm 2018. Không đồng ý với quyết định trên, phía Next Media đã gửi đơn tới một số cơ quan nhà nước, tổ chức liên quan để thể hiện sự phản đối. Trước mắt, khi mọi thứ chưa ngã ngũ, 5 trận đấu vòng 1 V.League 2018 vẫn sẽ được trực tiếp. VTV sẽ trực tiếp 2 trận: HAGL – B.Bình Dương lúc 17 giờ ngày 10.3 và trận Hà Nội – Hải Phòng lúc 19 giờ ngày 11.3.

