France Football công bố danh sách 30 ứng viên tranh QBV 2018

(Dân Việt) France Football đã chính thức công bố danh sách 30 cầu thủ tranh Quả Bóng Vàng châu Âu năm 2018. Trong danh sách này có đầy đủ những tên tuổi lớn như Ronaldo, Messi, Mbappe, Griezmann, Pogba, Modric...

Giải Quả Bóng Vàng do France Football tổ chức được coi là giải thưởng cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới, có tầm vóc lớn hơn tất cả giải cầu thủ xuất sắc nhất do FIFA hay UEFA bầu chọn. Giải The Best cũng không thể so sánh với giải Quả Bóng Vàng. Chính vì thế, danh sách các ứng cử viên rất được giới mộ điệu quan tâm.

Giống như năm ngoái, France Football tiếp tục công bố lần lượt 30 ứng cử viên từ sáng đến tối (theo giờ địa phương). Ở mỗi khung giờ, tạp chí này sẽ đưa ra 5 cái tên. Người chiến thắng cuối cùng sẽ được xác định và trao giải vào ngày 3.12 ở Paris, Pháp.

30 cầu thủ có tên trong danh sách ứng cử viên gồm: Sergio Aguero, Alisson, Gareth Bale, Karim Benzema, Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Roberto Firmino, Diego Godin, Eden Hazard, Antoine Griezmann, Isco, N'Golo Kante, Harry Kane, Hugo Lloris, Mandzukic, Sadio Mane, Marcelo, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Luka Modric, Neymar, Jan Oblak, Paul Pogba, Ivan Rakitic, Sergio Ramos, Mo Salah, Luis Suarez và Varane.