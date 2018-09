Giành giải The Best 2018, Modric thêm một lần vượt mặt Ronaldo, Messi

(Dân Việt) Rạng sáng 25.9 (giờ Việt Nam), tiền vệ Luka Modric đã đoạt giải The Best 2018 trong lễ trao giải được tổ chức tại London (Anh).

Giải thưởng dành cho ngôi sao người Croatia là hoàn toàn xứng đáng dựa trên những gì anh đã thể hiện trong năm 2018. Với lối chơi tài hoa, khả năng tổ chức trận đấu xuất sắc cùng những pha dứt điểm từ xa ngoạn mục, Modric đã góp công lớn giúp Real Madrid lần thứ ba liên tiếp vô địch Champions League, đồng thời đưa đội tuyển Croatia lọt vào chung kết World Cup 2018.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên, thế thống trị của bộ đôi Messi – Ronaldo đã bị phá vỡ. Messi không có tên trong tốp 3 cái tên rút gọn của The Best 2018 và cũng không có mặt tại lễ trao giải. Ronaldo cũng không tới dự lễ trao giải dù có tên trong tốp 3 đề cử bởi quá bận bịu với lịch tập luyện, thi đấu cùng Juventus.

Modric chụp ảnh lưu niệm cùng HLV Deschamps và Marta

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên, các giải thưởng cá nhân như Quả Bóng Vàng châu Âu, Quả Bóng Vàng FIFA, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA và The Best đã không có sự xuất hiện của Messi hay Ronaldo. Tính từ World Cup 2018 đến nay, Modric đã thâu tóm mọi giải thưởng, danh hiệu cá nhân như Quả Bóng Vàng World Cup 2018, Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA và bây giờ là The Best 2018. Đó chính là điểm tựa lớn để tiền vệ này hy vọng sẽ giành được danh hiệu cá nhân cao quý nhất là Quả Bóng Vàng 2018 để chấm dứt 1 thập kỷ “chia giải” của Messi và Ronaldo.

Cũng tại lễ trao giải The Best 2018, HLV xuất sắc nhất là Didier Deschamps (Pháp), Nữ cầu thủ xuất sắc nhất là Marta (Brazil), Thủ môn xuất sắc nhất là Thibaut Courtois (Bỉ), Bàn thắng đẹp nhất thuộc về Mohamed Salah (trận Liverpool – Everton tại giải ngoại hạng Anh).

Đội hình tiêu biểu của FIFA gồm: Thủ môn: De Gea; các hậu vệ: Dani Alves, Sergio Ramos, Varane Marcelo; các tiền vệ: Luka Modric, N’Golo Kante, Eden Hazard; các tiền đak: Messi, Ronaldo, Mbappe.