HLV Allegri ra điều kiện với Arsenal khiến HLV Wenger "nóng mắt"

(Dân Việt) HLV Massimiliano Allegri chỉ chấp nhận dẫn dắt Arsenal thay Arsene Wenger nếu Ban lãnh đạo Arsenal đồng ý cấp cho ông số tiền 200 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Điều này khiến "Giáo sư" rất tức giân.

Kết thúc mùa giải 2017-2018, HLV Wenger sẽ chính thức nói lời chia tay Arsenal sau gần 22 năm gắn bó. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất với Ban lãnh đạo đội chủ sân Emirates ở thời điểm này là phải tìm kiếm người thay thế “Giáo sư”.

Thời gian qua, Arsenal đã để mắt tới rất nhiều cái tên như Luis Enrique (tự do), Carlo Ancelotti (tự do), Thomas Tuchel (tự do), Massimiliano Allegri (Juventus), Joachim Low (ĐT Đức), Thierry Henry (trợ lý HLV ĐT Bỉ), Brendan Rodgers (Celtic)…

HLV Allegri chỉ đồng ý dẫn dắt Arsenal nếu được cấp 200 triệu bảng để mua cầu thủ.

Sau khi từ bỏ ý định bổ nhiệm Enrique vì mức lương 15 triệu bảng/năm mà chiến lược gia người Tây Ban Nha yêu cầu, Ban lãnh đạo Arsenal đang xem Allegri là ứng cử viên số một.

Hợp đồng hiện tại của HLV Allegri với Juventus vẫn còn thời hạn tới tháng 6.2020. Thế nhưng, nhà cầm quân 50 tuổi sẵn sàng chia tay đội bóng thành Turin nếu nhận được lời đề nghị chính thức từ phía Arsenal.

HLV Allegri dẫn dắt Juventus từ năm 2014. Từ đó đến nay, ông đã giúp “Lão bà” giành 3 chức vô địch Serie A (hiện đang chiếm lợi thế trong cuộc đua ở mùa này), 3 Coppa Italia, 1 Siêu cúp Italia cùng với đó là 2 lần lọt vào chung kết Champions League.

Với tên tuổi và đẳng cấp của mình, HLV Allegri hoàn toàn đủ khả năng thay thế Wenger. Thế nhưng, tờ The Sun vừa tiết lộ rằng, nhà cầm quân 50 tuổi chỉ chấp nhận tiếp quản “ghế nóng” tại sân Emirates nếu các quan chức Arsenal cấp cho ông 200 triệu bảng để mua sắm cầu thủ.

Điều kiện mà HLV Allegri rất tức giận vì trước đó ông đã nhận định rằng, người kế nhiệm mình không cần bỏ nhiều tiền để mua sắm vẫn có thể cùng đội đủ sức cạnh tranh các danh hiệu mùa tới vì lực lương Arsenal lúc này là chất lượng và rất đồng đều.