HLV Hà Nội FC nói gì khi tiệm cận ngôi vô địch V.League 2018?

(Dân Việt) Xuất sắc lội ngược dòng đánh bại chủ nhà FLC Thanh Hóa 3-2, cánh cửa vô địch với Hà Nội FC đã rộng hơn bao giờ hết. Vậy sau trận đấu trên sân Thanh Hóa, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC đã nói gì?

Vòng 20 V.League 2018, nhiều người đặt niềm tin vào việc FLC Thanh Hóa có thể cản bước Hà Nội FC trong hành trình tiến nhanh tới ngôi vô địch V.League 2018, khi đội bóng xứ Thanh có phong độ tốt trong thời gian qua. Thực tế, FLC Thanh Hòa đã có khởi đầu tốt khi vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 4. Tuy vậy, sau đó họ lại để đội khách thắng ngược với tỷ số chung cuộc 3-2.

HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC.

Chiến thắng ngược 3-2 trước FLC Thanh Hóa tại xứ Thanh giúp Hà Nội FC tiếp tục vô đối trên BXH V.League 2018. Cụ thể đang xếp vị trí thứ nhất, đội bóng đến từ thủ đô có được 51 điểm, hơn 17 điểm so với đội xếp thứ hai là Sanna Khánh Hòa. Ở vị trí thứ 4 trên BXH, FLC Thanh Hóa thua Hà Nội FC đến 21 điểm, xem như cơ hội các đội bóng cạnh tranh đến ngôi vô đich với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là rất khó.

Khi có khoảng cách quá an toàn với đội xếp thứ 2 và lại thắng một trong những đối thủ trực tiếp là FLC Thanh Hóa, HLV Chu Đình Nghiêm rất tự tin về chức vô địch của đội nhà: “Đến thời điểm này, nếu so với số điểm mà chúng tôi đang có, Hà Nội FC đã vô địch. Bởi so với mọi năm, các đội chỉ cần 48 hoặc 50 điểm là đã có thể vô địch, ngoại trừ Bình Dương lên ngôi khi họ có 53 điểm”. Cũng theo HLV này, đội bóng Thủ đô đã rất gần ngôi vương chỉ còn chờ các đổi thủ phía sau sẩy chân hoặc đối đầu lẫn nhau là có thể chính thức đăng quang.

Được biết, sau chiến thắng trên sân Thanh Hóa chiều qua, Hà Nội FC chính thức san bằng kỷ lục thắng 16 trận trong một mùa giải của B.Bình Dương vào các năm 2007, 2015. Với phong độ hiện tại, đội bóng Thủ đô còn có cơ hội san lấp hay thậm chí là xô đổ số điểm cao nhất V.League mà B.Bình Dương từng đạt được vào năm 2007 với 55 điểm/26 trận.