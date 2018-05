HLV Mourinho nói gì trước trận chung kết FA Cup?

(Dân Việt) Trước trận chung kết FA Cup với Chelsea, HLV Jose Mourinho khẳng định rằng, nếu M.U để thua, ông cũng không xem đây là mùa giải thất bại.

Đêm nay, M.U sẽ chạm trán Chelsea ở trận chung kết FA Cup diễn ra trên sân Wembley. Với phong độ, tương quan lực lượng hiện tại, “Quỷ đỏ” được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút so với đội bóng phía Tây thành London.

Trả lời phỏng vấn trước cuộc so tài với đội bóng cũ, HLV Mourinho đã khẳng định rằng, kết quả trận chung kết FA Cup sắp tới không ảnh hưởng tới sự thành công hay thất bại của M.U ở mùa giải 2017-2018. Nhà cầm quân 55 tuổi cho rằng, việc giành vị trí á quân Premier League cho thấy, đội chủ sân Old Trafford đã tiến bộ so với mùa trước.

HLV Mourinho.

Mourinho nói: “Mọi người có thể phân tích theo cách họ muốn. Tôi cũng có thể phân tích cách tôi muốn. Tuy nhiên, mọi thứ cần phải công bằng. Chiến thắng hoặc thất bại trong trận chung kết tạo nên sự khác biệt. Mặc dù vậy, bạn không thể đánh giá thành công hay thất bại của đội bóng qua 1 trận đấu.

Khi tôi phân tích công việc và sự nỗ lực của mình cũng như các học trò, tôi sẽ không đánh giá mọi thứ qua 1 trận đấu. Tôi biết nỗ lực của các học trò, những điều tích cực và tiêu cực mà họ đã thể hiện. Dù thất bại trước Chelsea, tôi cũng không thay đổi cái nhìn về những điều này”.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng khẳng định rằng, ông sẽ để thủ môn David De Gea bắt chính ở trận chung kết sắp tới chứ không phải Sergio Romero.