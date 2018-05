HLV Wenger chấm học trò cũ dẫn dắt Arsenal

(Dân Việt) HLV Arsene Wenger tin rằng, với những tố chất của mình, Mikel Arteta hoàn toàn có thể thành công nếu được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Arsenal.

Kết thúc mùa giải 2017-2018, HLV Wenger đã chính thức nói lời chia tay Arsenal sau gần 22 năm gắn bó. Do đó, nhiệm vụ cấp bách nhất với Ban lãnh đạo đội chủ sân Emirates ở thời điểm này là phải tìm gấp người thay thế chiến lược gia người Pháp.

Thời gian qua, Arsenal đã để mắt tới rất nhiều cái tên như Luis Enrique (tự do), Carlo Ancelotti (tự do), Thomas Tuchel (tự do, vừa dẫn dắt PSG), Massimiliano Allegri (Juventus), Joachim Low (ĐT Đức), Thierry Henry (trợ lý HLV ĐT Bỉ), Brendan Rodgers (Celtic), Mikel Arteta (trợ lý HLV Pep Guardiola ở Man City)…

Wenger ủng hộ Arteta dẫn dắt Arsenal.

Theo tiết lộ của giới truyền thông đảo quốc sương mù, các quan chức Arsenal đang xem Mikel Arteta là ứng cử viên số một, bởi họ tin tưởng vào khả năng cựu danh thủ người Tây Ban Nha sẽ phát huy truyền thống sử dụng tài năng trẻ của CLB.

Về phần mình, HLV Wenger cũng bày tỏ sự ủng hộ cậu học trò cũ kế nhiệm mình tiếp quản “ghế nóng” tại sân Emirates.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình beIN Sports, Wenger nói: “Mikel Arteta có đủ tố chất cho công việc huấn luyện ở Arsenal. Tôi nghĩ, cậu ấy là một trong những ứng cử viên hàng đầu.

Arteta là một thủ lĩnh, có niềm đam mê bóng đá và hiểu rõ Arsenal. Mikel hiểu điều gì quan trọng ở đội bóng và từng đeo băng đội trưởng của CLB. Tại sao cậu ấy không thể dẫn dắt đội bóng?

Arteta đang làm trợ lý của Pep Guardiola. Tôi cũng không muốn công khai ủng hộ cậu ấy vì đội bóng cần lựa chọn HLV một cách khách quan và tôi ủng hộ mọi quyết định mà họ ra đưa ra”.

Trong quá khứ, Arteta từng khoác áo Arsenal từ năm 2011-2016. Sau khi giải nghệ, anh đã trở thành trợ lý cho Guardiola tại Man City.