Kênh nào phát sóng trực tiếp trận M.U vs Bournemouth?

(Dân Việt) Tâm điểm loạt trận muộn vòng 20 Premier League chính là trận đấu giữa M.U vs Bournemouth diễn ra lúc 23h30 tối nay trên sân Old Trafford. Vậy trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh sóng nào tại Việt Nam?

Như sự trùng hợp bất ngờ, Tottenham của Pochettino bất ngờ bùng nổ sau khi HLV này được đồn đoán đến M.U. Trong 2 trận đấu kể từ khi Jose Mourinho bị sa thải, Tottenham ghi được đến 11 bàn thắng (thắng Everton 6-2, thắng Bournemouth 5-0). Nhiều người coi đó là lời khẳng định của Pochettino, rằng ông xứng đáng với mức giá lên đến 42 triệu bảng. M.U vs Bournemouth. Thế nhưng, Tottenham và Pochettino vẫn ngã ngựa mỗi khi nhận được kỳ vọng lớn. Hôm qua, họ bất ngờ thua ngược Wolves 1-3 ngay tại Wembley. Thất bại của Pochettino sẽ là cơ hội tuyệt vời cho Ole Solskjaer ghi thêm điểm với ban lãnh đạo M.U. HLV 45 tuổi người Na Uy đã thể hiện rất tốt chỉ sau ít ngày lên dẫn dắt M.U. Dưới sự mềm mại của Solskjaer, các cầu thủ áo đỏ như lột xác hoàn toàn, thi đấu bốc lửa và hiệu quả hơn hẳn. Tuy vậy, không ít người vẫn nghi ngờ đó chỉ là hiệu ứng “thay tướng” nhất thời. Khả năng của Solskjaer cần được kiểm chứng qua từng trận đấu, đặc biệt khi lịch thi đấu khá ưu ái ông. Sau Cardiff City và Huddersfiled, M.U sẽ gặp thêm một đối thủ nhẹ ký khác là Bournemouth tại sân nhà. Hồi đầu mùa, Bournemouth từng bay rất cao nhưng lực lượng quá mỏng khiến đội bóng này nhanh chóng sa sút. Trong 9 trận gần nhất ở Premier League, họ đã thua đến 7 trận! Vòng trước, Bournemouth không những thảm bại trước Tottenham mà còn mất thêm đội trưởng Simon Francis vì chấn thương đầu gối. Trước đó, họ đã mất 3 trụ cột Lewis Cook, Dan Gosling và Adam Smith vì chấn thương dài hạn. Ở hướng ngược lại, M.U vừa có phong độ tốt hơn, vừa chào đón sự trở lại của một loạt ngôi sao như Martial, Sanchez và Lukaku. Chưa kể thêm lợi thế sân nhà Old Trafford, những yếu tố đó quá đủ cho Quỷ đỏ tạo ra khác biệt. Vấn đề chính sẽ là Solskjaer liệu có tạo ra thêm ấn tượng đặc biệt nào hay không. Câu hỏi mà nhiều NHM Việt Nam quan tâm lúc này là trận M.U vs Bournemouth sẽ được trực tiếp trên kênh sóng nào tại Việt Nam? Đảo qua lịch phát sóng của các kênh thể thao nổi tiếng thì chỉ có kênh K+PM phát sóng trực tiếp trận đấu giữa M.U vs Bournemouth diễn ra lúc 23h30 tối nay (theo giờ Việt Nam) trên sân Old Trafford.

Tag: Kênh nào phát sóng trực tiếp trận M.U vs Bournemouth, kênh nào trực tiếp M.U vs Bournemouth, phát sóng trực tiếp M.U vs Bournemouth, kênh trực tiếp M.U vs Bournemouth, trực tiếp M.U vs Bournemouth, K+PM trực tiếp M.U vs Bournemouth, M.U vs Bournemouth, vòng 20 Premier League