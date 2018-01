Kết quả bảng C giải U23 châu Á 2018 (16.1): U23 Malaysia tạo địa chấn

(Dân Việt) Sau 2 trận đấu tại bảng C giải U23 châu Á 2018 diễn ra hôm nay (16.1), U23 Iraq và U23 Malaysia đã giành tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết.

Ở cuộc chạm trán với U23 Jordan, U23 Iraq thi đấu lấn lướt trong hiệp thi đấu thứ nhất. Tuy nhiên, các chân sút của họ đã gặp khó khăn trong việc tìm đường xuyên thủng hàng phòng ngự thi đấu kín kẽ của U23 Jordan.

Sang hiệp hai, U23 Iraq tiếp tục đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 49, họ có bàn phá vỡ thế bế tắc sau tình huống tỏa sáng của tiền vệ Bashar Resan. 1-0 nghiêng về U23 Iraq cũng chính là kết quả cuối cùng của trận này.

U23 Malaysia bất ngờ giành vé vào tứ kết.

Trong trận đấu khác tại bảng C, U23 Malaysia thi đấu có phần lép vế so với U23 Ảrập Saudi. Tuy nhiên, đại diện của Đông Nam Á bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước vào phút 28 do công của tiền vệ Daniel Amier Norhisham.

Suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu, U23 Ảrập Saudi tràn lên tấn công và kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. Tuy nhiên, nhờ sự tập trung cao độ cũng khả năng bọc lót tốt của hàng phòng ngự nên U23 Malaysia đã bảo toàn được chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0.

Như vậy, sau khi bảng C khép lại, U23 Iraq và U23 Malaysia đã giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết. Trong khi đó, U23 Jordan, U23 Ảrập Saudi phải ngậm ngùi nói lời chia tay giải đấu.

Thứ hạng chung cuộc các đội bóng bảng C.