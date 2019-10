Kết quả Hà Nội FC - April 25: Cái kết đầy cay đắng

(Dân Việt) Để hòa CLB April 25 với tỷ số 0-0 ở trận lượt về chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 tại CHDCND Triều Tiên, CLB Hà Nội FC đã bị loại khỏi giải đấu vì luật bàn thắng sân khách.

ĐỘI HÌNH RA SÂN

CLB April 25: An Tae-Song, Kwon Chung-Hyok, Pak Jin-Myong, An Song Il, Pak Myong-Song, Ri Hyong-Jin, O Hyok-Chol, Son Phyong-Il, Rim Chol-Min, An Il-Bom, Kim Yu-Song.

CLB Hà Nội: Bùi Tiến Dũng, Trần Văn Kiên, Phạm Đức Huy, Nguyễn Thành Trung, Quang Hải, Omar, Duy Mạnh, Ngân Văn Đại, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết, Moses.

CLB Hà Nội bị loại vì luật bàn thắng sân khách. Ảnh: Zing.vn

Tuyên bố trước trận lượt về chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 diễn ra chiều nay (2/10), HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định CLB Hà Nội FC sẽ đá tấn công trước CLB April 25. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô Hà Nội đã không thể làm được điều đó trên SVĐ Kim Nhật Thành.

Ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc, CLB April 25 đã đẩy cao đội hình chơi tấn công, liên tục dồn ép, buộc CLB Hà Nội phải phòng thủ co cụm. Chơi lép vế hoàn toàn ở 45 phút đầu tiên, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm chỉ có 1 lần hãm thành đối thủ CHDCND Triều Tiên và may mắn không bị thủng lưới.

Bước sang hiệp 2, CLB April 25 vẫn duy trì lối đá tấn công, tuy nhiên đội bóng CHDCND Triều Tiên không thể dồn ép CLB Hà Nội như trong hiệp 1. Buộc phải ghi bàn để hy vọng lật ngược thế trận (để hòa 2-2 ở trận lươt đi tại SVĐ Hàng Đẫy), HLV Chu Đình Nghiêm chỉ đạo các học trò đẩy cao đội nhưng không thể ghi bàn.

Không còn gì để mất, CLB Hà Nội đá tấn công tổng lực ở những phút cuối nhưng bất lực trong việc ghi bàn qua đó để hòa với tỷ số 0-0. Hòa CLB April 25 với tỷ số 0-0 ở trận lượt về chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 tại CHDCND Triều Tiên, CLB Hà Nội đã bị loại khỏi giải đấu vì luật bàn thắng sân khách (hòa 2-2 sau 2 lượt trận).

Ở trận lượt đi tại SVĐ Hàng Đẫy, CLB Hà Nội chơi áp đảo và tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn nhưng bị CLB April 25 cầm chân với tỷ số 2-2.