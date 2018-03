Lịch phát sóng bóng đá ngày 4.3, rạng sáng 5.3

(Dân Việt) Nhằm giúp quý độc giả tiện theo dõi các trận đấu mà mình yêu thích, Dân Việt xin đăng tải lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp những trận đấu tại các giải VĐQG châu Âu diễn ra đêm nay và rạng sáng mai.

Tại vòng 29 Premier League, Arsenal chỉ phải chạm trán Brighton. Đây được xem là cơ hội tốt để thầy trò HLV Arsene Wenger tìm lại niềm vui chiến thắng sau 3 trận toàn thua trên mọi đấu trường. Trận cầu tâm điểm vòng 29 là cuộc thư hùng giữa Man City với Chelsea trên sân Etihad. Với lợi thế sân nhà, đội hình và phong độ tốt hơn, “The Citizens” được đánh giá cao hơn so với nhà đương kim vô địch. Man City - Chelsea là trận cầu đáng chú ý nhất đêm nay. Ở vòng 27 La Liga, Barcelona tiếp đón Atletico Madrid. Hiện tại, khoảng cách giữa đôi bên chỉ là 4 điểm. Do đó, Atletico sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để giành chiến thắng nhằm thu hẹp khoảng cách với Barca. Mặc dù vậy, đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn vì họ bị đánh giá thấp hơn so với gã khổng lồ xứ Catalan. Với việc chỉ phải gặp đối thủ yếu là Freiburg, nhiều khả năng Bayern Munich sẽ giành chiến thắng và tiếp tục giữ vững ngôi đầu trên BXH Bundesliga. Trong khuôn khổ vòng 27 Serie A, tâm điểm của nọi sự chú ý sẽ đổ dồn về sân San Siro, nơi diễn ra trận derby Milano giữa AC Milan với Inter Milan. Tuy Inter đang có phong độ tốt hơn nhưng chắc chắn, AC Milan sẽ chiến đấu hết mình để đòi lại “món nợ” thua 2-3 trong trận lượt đi. Lịch phát sóng cụ thể:

