Link xem trực ĐT Việt Nam vs Incheon United

(Dân Việt) Dân Việt xin gửi tới quý độc giả link xem trực ĐT Việt Nam vs Incheon United trong khuôn khổ trận giao hữu tại Hàn Quốc. Đây là trận đấu đầu tiên của U19 Việt Nam trong chuyến tập huấn ở Hàn Quốc.

Những thông tin đáng chú ý: - Vào chiều ngày 22.10, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu giao hữu đầu tiên. Theo đó, đoàn quân HLV Park Hang Seo sẽ đối đầu với đội bóng cũ của Xuân Trường là CLB Incheon United. Thông qua trận đấu này, HLV Park Hang-seo sẽ có những thử nghiệm cho ĐT Việt Nam, đặc biệt là tìm ra nhân tố thay thế vị trí Văn Thanh để lại. ĐT Việt Nam. - “Theo tôi, đa số các đội của Hàn Quốc đều có chiến thuật tốt, tốc độ cao và áp sát rất nhanh. Đó cũng là cơ hội tốt để chúng ta thích ứng, tìm ra phương án để giải quyết các đối thủ có sở trường chơi bóng tốc độ cao như vậy”, Xuân Trường chia sẻ trước trận đấu. - Sau trận đấu với Incheon United, ĐT Việt Nam sẽ tạm chia tay Trọng Hoàng trong giai đoạn tập huấn còn lại tại Hàn Quốc. Tiền vệ này có kế hoạch tổ chức đám cưới vào ngày 25.10 và đã báo cáo với HLV trưởng Park Hang-seo ngay sau khi được triệu tập vào danh sách tập trung. - Link xem trực ĐT Việt Nam vs Incheon United:

