Link xem trực tiếp Arsenal vs Chelsea

(Dân Việt) Dân Việt xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Arsenal vs Chelsea trong khuôn khổ vòng 22 Premier League. Arsenal có lợi thế sân nhà Emirates, nhưng Chelsea có thừa kinh nghiệm để khiến chủ nhà ôm hận.

Những thông tin đáng chú ý: - Trước khi bước vào cuộc so tài với Chelsea đêm nay, Arsenal đã trải qua 8 trận bất bại liên tiếp trên tất cả các đấu trường. Xét trên các con số thống kê, đó là kết quả đáng nể. - Vị trí thứ 5 trên BXH của Arsenal hiện tại có sự đóng góp lớn từ sân Emirates. Điểm số mà Pháo thủ có được trên sân nhà chiếm 65,8% tổng điểm của họ tại Premier League 2017/18. Arsenal vs Chelsea. - Trước cuộc chạm trán ở Community Shield hồi đầu mùa, Antonio Conte từng đánh giá Arsene Wenger là “một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới”. Chiến lược gia người Italia có lý do để nói vậy khi ông có thành tích đối đầu khá tệ trước Wenger: thắng 1, hòa 1 và thua tới 3 trong 5 lần chạm trán. Tuy nhiên, tình thế trái ngược giữa 2 đội hiện giờ có thể là cơ hội để Conte xóa dớp. - “Chúng tôi gặp bất lợi do có quá nhiều cầu thủ chấn thương. Nhưng Arsenal luôn sẵn sàng cho những tình huống khó khăn nhất. Toàn đội biết phải làm gì để vượt qua hoàn cảnh khó khăn”. HLV Arsene Wenger (Arsenal). - “Tôi hài lòng về những gì các cầu thủ thể hiện trong giai đoạn Giáng sinh. Họ thi đấu với tinh thần của những chiến binh và giành kết quả tốt. Arsenal là đối thủ nguy hiểm, nhưng chúng tôi luôn vào sân với mục tiêu chiến thắng”. HLV Antonio Conte (Chelsea). - Đội hình dự kiến: Arsenal: Cech, Chambers, Mustafi, Koscielny, Bellerin, Wilshere, Xhaka, Kolasinac, Ozil, Sanchez, Lacazette. Chelsea: Courtois, Azpiliceuta, Christensen, Cahill, Moses, Bakayoko, Kante, Fabregas, Alonso, Hazard, Morata. - Link xem trực tiếp Arsenal vs Chelsea: http://talktv.vn/browse/pcgame/all

