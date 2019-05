Link xem trực tiếp Brighton vs Man City

(Dân Việt) Dân Việt xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Brighton vs Man City trong khuôn khổ vòng 38 Premier League. Nếu thắng Brighton, Man City sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League mà không cần quan tâm tới kết quả trận Liverpool vs Wolves.

Những thông tin đáng chú ý: - Với 1 điểm nhiều hơn Liverpool (95 so với 94), Man City đang nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Điều đó có nghĩa, chỉ cần vượt qua Brighton, thầy trò Pep Guardiola sẽ chính thức bước lên bục cao nhất mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu tại Anfield giữa đội chủ nhà và Wolves. Brighton vs Man City. - Man City hiện sở hữu chuỗi 13 trận thắng liên tiếp tại Premier League và được đánh giá vượt trội so với chủ nhà Brighton. - Thông tin lực lượng: Brighton: José Izquierdo (chấn thương). Man City: Kevin De Bruyne, Claudio Bravo (chấn thương). - Đội hình dự kiến: Brighton: Ryan; Montoya, Duffy, Dunk, Bernardo, March, Kayal, Stephens, Locadia, Gross, Murray. Man City: Ederson; Mendy, Laporte, Kompany, Walker, Gundogan, B. Silva, Sane, D. Silva, Aguero, Sterling. - Link xem trực tiếp Brighton vs Man City: https://www.kshareit.com/search/label/Sopcast%20Links

