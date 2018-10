Link xem trực tiếp Chelsea vs M.U

Dân Việt xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Chelsea vs M.U trong khuôn khổ vòng 9 Premier League. Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn cho M.U khi Chelsea hiện sở hữu phong độ cực tốt.

Những thông tin đáng chú ý: - Sự thật là phong độ của M.U vẫn rất tệ. Hàng thủ "Quỷ đỏ" chưa bao giờ dễ bị đánh sập như lúc này. Trong 7 vòng đầu mùa, Newcastle chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn. Nhưng chỉ một trận đấu ở Old Trafford thì Chích chòe đã ghi được 2 bàn, tức bằng 50% số bàn thắng của họ trước đó. Chelsea vs M.U. - Chelsea vẫn đang chơi cực hay từ đầu mùa giải. Trong 11 trận chính thức từ đầu mùa, "The Blues" bất bại, giành tới 9 chiến thắng. Maurizio Sarri mới dẫn dắt Chelsea được hơn 2 tháng. - M.U đã thua Chelsea tổng cộng 18 trận tại Premier League. Thống kê cho thấy không một đội bóng nào khiến Quỷ đỏ phải nhận nhiều thất bại ở Premier League như Chelsea. Chưa hết, sân nhà cũng là điểm tựa lớn của "The Blues". Bởi họ thắng 10, hòa 5 và chỉ thua 1/16 trận gần nhất trên sân nhà ở Premier League gặp M.U. Thất bại duy nhất đó là trận thua 2-3 hồi tháng 10.2012. - Trong 4 lần gần nhất hàng quân đến nhân của Chelsea, M.U đều nhận thất bại. - M.U đã thua 3 trong 6 trận sân khách gần nhất ở Premier League (thắng 2, hòa 1). - Đội hình dự kiến Chelsea: Arrizabalaga; Alonso, Luiz, Rudiger, Azpilicueta; Kovacic, Jorginho, Kante; Hazard, Giroud, Willian. M.U: DeGea; Shaw, Lindelof, Smalling, Valencia; Pogba, Fellaini, Fred; Martial, Lukaku, Rashford. - Link xem trực tiếp Chelsea vs M.U:

