Link xem trực tiếp Hà Nội FC vs HAGL

(Dân Việt) Dân Việt xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Hà Nội FC vs HAGL trong khuôn khổ lượt về tứ kết Cúp QG 2018. Hà Nội FC có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn nên quyết tâm giành chiến thắng.

Những thông tin đáng chú ý: - Việc để Hà Nội FC ghi tới 2 bàn trên sân Pleiku, cùng kết quả hòa ở lượt đi đã gây khó khăn thực sự cho đội bóng phố Núi trước khi lượt về diễn ra. Theo luật bàn thắng sân khách, nếu tỷ số ở trận lượt về hòa 0-0 hoặc 1-1, thì HAGL sẽ phải dừng bước, đội vào bán kết dĩ nhiên là Hà Nội FC. Hà Nội FC vs HAGL. - Sau buổi tập mở trên sân Hàng Đẫy chiều 13.5, HAGL đã đóng cửa “luyện công” trong buổi tập chiều qua tại sân tập cũ của ACB. Lý do là bởi thầy trò HLV Dương Minh Ninh muốn tập trung tối đa cho trận lượt về. Mới đây, trong chuyến làm khách trước Hà Nội FC tại V.League, HAGL cũng đã từng khiến giới truyền thông và các CĐV bị “việt vị” vì quyết định tập kín của mình. Tin liên quan Xem trực tiếp Hà Nội FC vs HAGL kênh nào? Lượt về tứ kết Cúp QG 2018: Công Phượng giúp HAGL “đổi vận”? - Về lực lượng, Hà Nội FC mất Thành Lương, Đại Đồng và cả lái trưởng Chu Đình Nghiêm vì án phạt, nhưng nên nhớ, CLB Thủ đô đang sở hữu lực lượng dồi dào nhất ở giải Quốc nội! Đến những cá nhân mà hàng loạt đội bóng khác thèm muốn như Minh Dĩ, Văn Hậu, Thái Quý...còn phải dự bị dài dài. - Kể từ năm 2013 đến nay, HAGL đều tay trắng mỗi khi đến đây làm khách! Mới nhất là thảm bại 0-5, thầy trò Dương Minh Ninh phải làm nền cho màn biểu diễn các kiểu ghi bàn của đội bóng Thủ đô, trong buổi tối mà HAGL thua toàn diện. Không những vậy, HAGL mất luôn trung vệ Tăng Tiến cho đến hết lượt đi V.League bởi độ “quái” của Duy Mạnh. - Đội hình dự kiến Hà Nội FC: Văn Công, Văn Thành, Văn Kiên, Đình Trọng, Duy Mạnh, Quang Hải, Moses, Văn Quyết, Samson, Hùng Dũng, Oseni. HAGL: Văn Tiến, Văn Sơn, Đông Triều, Minh Vương, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Việt Hưng, Văn Hạnh, Công Phượng, Rimario. - Link xem trực tiếp Hà Nội FC vs HAGL:

