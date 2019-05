Link xem trực tiếp Liverpool vs Wolves

(Dân Việt) Dân Việt xin gửi tới quý độc giả Link xem trực tiếp Liverpool vs Wolves trong khuôn khổ vòng 38 Premier League. Liverpool cần giành chiến thắng trước Wolves và hy vọng Man City sảy chân trước Brighton để lên ngôi vô địch Premier League mùa này.

Những thông tin đáng chú ý - Trước vòng 38 Premier League, Liverpool có 94 điểm, xếp thứ 2 trên BXH và kém đội đầu bảng Man City 1 điểm. Vòng này, trong khi Man City làm khách trước Brighton thì Liverpool tiếp Wolves trên sân nhà. Nếu Liverpool thắng và Man City mất điểm, thầy trò Jurgen Klopp sẽ đăng quang. Liverpool vs Wolves. - Thầy trò HLV Juergen Klopp vừa làm nên cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ bậc nhất lịch sử Champions League trước Barcelona (thắng 4-0, chung cuộc 4-3). Phần thưởng cho họ là suất tham dự trận chung kết giải đấu danh giá nhất cựu lục địa lần thứ 2 liên tiếp. - Lượt đi, dù có lợi thế sân nhà nhưng Wolves đã thúc thủ với tỷ số 0-2 trước Liverpool. - Thông tin lực lượng Liverpool: Keita, Lallana, Firmino chấn thương. Salah bỏ ngỏ khả năng ra sân. Wolves: Lực lượng đầy đủ. - Đội hình dự kiến Liverpool (4-3-3): Alisson, Matip, Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Henderson, Fabinho, Sturridge, Origi, Mane. Wolves (3-5-2): Patricio, Doherty, Bennett, Coady, Boly, Otto, Saiss, Neves, Moutinho, D.Jota, Jimenez. - Link xem trực tiếp Liverpool vs Wolves: https://www.kshareit.com/search/label/Sopcast%20Links

