Link xem trực tiếp Marseille vs Atletico Madrid

(Dân Việt) Dân Việt xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Marseille vs Atletico Madrid trong khuôn khổ trận chung kết Europa League mùa giải 2017/18. Marseille có lợi thế về sân bãi, nhưng Atletico Madrid được đánh giá cao hơn khá nhiều.

Những thông tin đáng chú ý: - Kể từ năm 2001 đến nay, hễ La Liga lọt vào chung kết UEFA Cup/Europa League là họ trở thành nhà vô địch. Trong thời gian này, có tới 8 lần ngai vàng UEFA Cup/Europa League rơi vào tay các đại diện đến từ Tây Ban Nha. Lần gần nhất một CLB Tây Ban Nha vào chung kết nhưng thua là trường hợp của Deportivo Alaves (thua Liverpool trong trận chung kết mùa 2000/01). Marseille vs Atletico Madrid. - Marseille thắng 4 hòa 3 và chịu 8 thất bại trong 15 trận đối đầu các CLB Tây Ban Nha tại cúp châu Âu. Trong khi đó, Atletico lại thường có kết quả tốt trước các đội bóng Pháp, khi thắng 6, hòa 5 và chỉ thua 1 sau 12 cuộc chạm trán. Thất bại duy nhất của họ là trước Lens với tỷ số 2-4 tại vòng 4 UEFA Cup 1999/2000. - “Chúng tôi đã cho thấy mình có thể vượt qua bất cứ khó khăn nào. Chính vì vậy, tôi tin vào các học trò ở trận đấu cuối cùng này, dù Atletico thực sự rất mạnh”, HLV Rudi Garcia (Marseille). - “Mọi người nghĩ rằng chúng tôi sẽ vào tới trận chung kết và quả thực chúng tôi đã làm được như vậy. Marseille là một tập thể khó đánh bại. Đây sẽ là trận chung kết khó nhằn”, HLV Diego Simeone (Atletico). - Đội hình dự kiến: Marseille (4-2-3-1): Pele; Amavi, Gustavo, Rami, Sarr; Sanson, Lopez; Ocampos, Payet, Thauvin; Mitroglou. Atletico Madrid (4-3-1-2): Oblak; Juanfran, Godin, Gimenez, Luis; Gabi, Partey, Niguez; Koke; Griezmann, Costa. - Link xem trực tiếp Marseille vs Atletico Madrid:

Tag: Link xem trực tiếp Marseille vs Atletico Madrid, xem trực tiếp Marseille vs Atletico Madrid, link trực tiếp Marseille vs Atletico Madrid, trực tiếp Marseille vs Atletico Madrid, Marseille vs Atletico Madrid, chung kết Europa League