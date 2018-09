Link xem trực tiếp U16 Việt Nam vs U16 Iran

(Dân Việt) Dân Việt xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp U16 Việt Nam vs U16 Iran trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng C VCK U16 châu Á 2018. Đây là trận đấu mà cả hai đều muốn thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Những thông tin đáng chú ý: - Với chỉ một điểm ở trận gặp U16 Indonesia, U16 Việt Nam cần đánh bại U16 Iran với cách biệt 3 bàn vào ngày hôm nay (27.9). Bên cạnh đó, HLV thầy trò Vũ Hồng Việt còn phải “cầu mong” U16 Indonesia sẽ chịu khuất phục trước U16 Ấn Độ ở trận đấu cùng giờ thì mới có thể giành vé đi tiếp. Tất nhiên, đây là điều khó xảy ra. Cửa đi tiếp của U16 Việt Nam là rất hẹp. - U16 Iran cũng chỉ mới có 1 điểm như U16 Việt Nam vậy nên mục tiêu của họ cũng là giành chiến thắng. Nếu có thể thắng cách biệt 1 bàn và trận U16 Ấn Độ thua U16 Indonesia, U16 Iran sẽ giành vé đi tiếp. - “Tôi hiểu toàn đội đang đứng trước cơ hội rất mong manh. Nhưng chúng tôi luôn cố gắng, và không ngừng hy vọng. Ngay cả khi đội tuyển chỉ còn 1% hy vọng, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu vì điều đó” - tiền vệ Khuất Văn Khang của U16 Việt Nam bày tỏ sự quyết tâm trước khi bước vào trận đấu với U16 Iran. - Link xem trực tiếp U16 Việt Nam vs U16 Iran: http://mybongda.com/truc-tiep-bong-da/truc-tuyen/54640-iran-u16-viet-nam-u16/ https://fptplay.vn/livetv/fox-sports-2 http://www.xemtvhd.com/2016/01/fox-2-sport-kenh-fox2-online.html

