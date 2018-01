Link xem trực tiếp U23 Hàn Quốc vs U23 Qatar

(Dân Việt) Dân Việt xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp U23 Hàn Quốc vs U23 Qatar trong khuôn khổ trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2018.

Những thông tin đáng chú ý: - U23 Qatar là đội bóng mạnh và họ sớm được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch năm nay khi toàn thắng ở vòng bảng và đánh bại U23 Palestine ở tứ kết. Thế nhưng, đội bóng của quê hương giàu trữ lượng dầu mỏ này lại không ngờ đến kết cục thảm khi đối đầu với U23 Việt Nam ở bán kết giải châu Á 2018. Hai lần vươn lên dẫn trước vẫn bị Quang Hải đưa trở về vạch xuất phát và họ gục ngã trong loạt đá 11m với sự xuất thần của thủ môn Bùi Tiến Dũng. U23 Hàn Quốc vs U23 Qatar. - Không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch, U23 Qatar sẽ dồn toàn lực cho trận tranh hạng ba Giải U23 Châu Á 2018 với mong muốn vớt vát lại chút danh dự. Phát biểu trước trận đấu, HLV Sanchez cho rằng các cầu thủ tuy có ảnh hưởng chút thể lực do thi đấu 120 phút với U23 Việt Nam ở bán kết nên sẽ gặp khó khăn khi đấu với Hàn Quốc. Tuy nhiên, U23 Qatar biết làm gì để hướng đến chiến thắng. - Trong khi đó, U23 Hàn Quốc cũng thể hiện sự thất vọng ở trận đấu bán kết trước U23 Uzbkistan. Không chỉ bị dẫn trước mà còn chơi thiếu người từ sớm trong hiệp hai. Tuy đưa được trận đấu đến hiệp phụ nhưng các cầu thủ Hàn Quốc không thể chống đỡ và đành chấp nhận thất bại 1-4. CĐV Hàn Quốc đã thể hiện sự thất vọng về đội nhà nhưng họ vẫn theo dõi trận chung kết tới bởi một người Hàn Quốc đang làm rất tốt ở Giải châu Á năm nay chính là HLV trưởng U23 Việt Nam - Park Hang Seo. - Link xem trực tiếp U23 Hàn Quốc vs U23 Qatar: http://talktv.vn/qqvnhaiccc https://www.flashscore.com/match/EuKQricr/#match-summary

Tag: Link xem trực tiếp U23 Hàn Quốc vs U23 Qatar, xem trực tiếp U23 Hàn Quốc vs U23 Qatar, link trực tiếp U23 Hàn Quốc vs U23 Qatar, trực tiếp U23 Hàn Quốc vs U23 Qatar, U23 Hàn Quốc vs U23 Qatar, VCK u23 châu Á 2018