Link xem trực tiếp U23 Malaysia vs U23 Iraq

(Dân Việt) Dân Việt xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp U23 Malaysia vs U23 Iraq trong khuôn khổ lượt trận thứ nhất bảng C VCK U23 châu Á 2018. U23 Malaysia bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với U23 Iraq nên thật khó để họ có thể tạo bất ngờ.

Những thông tin đáng chú ý: - VCK U23 châu Á lần đầu được tổ chức vào năm 2013 đã chứng kiến U23 Iraq giành chức vô địch một cách khá thuyết phục khi vượt qua Saudi Arabia với tỷ số 1-0 trong trận chung kết. Tiếp đến là giải đấu gần nhất diễn ra vào năm 2016 tại Qatar, U23 Iraq cũng đoạt hạng Ba chung cuộc khi thắng chính đội chủ nhà U23 Qatar ở trận tranh 3-4. U23 Malaysia vs U23 Iraq. - Bóng đá trẻ Iraq rất có duyên tại giải đấu châu lục khi họ sở hữu nền tảng thể lực và khả năng kỹ chiến thuật rất tốt. So với mặt bằng tại châu Á, Iraq không phải ông lớn có thành tích ấn tượng nếu nhìn vào cấp độ đội tuyển, nhưng rõ ràng đội trẻ của họ có xuất phát điểm cao để chơi sòng phẳng và tạo được dấu ấn cho bất kỳ đối thủ nào. - U23 Malaysia mới lần đầu được có mặt tại VCK. Đại diện Đông Nam Á được đánh giá khá may mắn khi đến với giải lần này. Tại vòng loại, U23 Malaysia rơi vào bảng đấu nhẹ ký với đối thủ cạnh tranh trực tiếp chỉ là U23 Mông Cổ và U23 Indonesia không quá khó. - Link xem trực tiếp U23 Malaysia vs U23 Iraq: https://www.flashscore.com/match/Wtvupx1k/#match-summary