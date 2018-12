Link xem trực tiếp Việt Nam vs Triều Tiên

(Dân Việt) Link xem trực tiếp Việt Nam vs Triều Tiên. 10 ngày sau chức vô địch tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam trở lại bằng trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19h tối nay trên sân Mỹ Đình và được phát sóng trực tiếp trên VTV6.

Những thông tin đáng chú ý: - “Đây là trận đầu tiên để ĐT Việt Nam đẩy mạnh quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Đội tuyển đang thiếu một vài nhân tố, song đó sẽ là cơ hội để chúng tôi giới thiệu những gương mặt mới”, HLV Park Hang-seo phát biểu trước trận đấu. Việt Nam vs Triều Tiên. - Có đến 2/3 quân số của ĐTQG vừa đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2018 đã từng khoác áo U23 tranh tài tại VCK U23 châu Á 2018. Nói thế để thấy HLV Park Hang-seo xây dựng đội tuyển dựa trên nền tảng các cầu thủ trẻ và chỉ bổ sung vài cầu thủ có kinh nghiệm như Ngọc Hải, Hùng Dũng hay Văn Lâm mà thôi. - Sáng nay, HLV Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung Hồ Tấn Tài vào danh sách ĐT Việt Nam nhằm thế vào vị trí của Lục Xuân Lâm vừa dính chấn thương. Trước đó, ông tính gọi trở lại Đình Trọng, nhưng trung vệ này thừa nhận muốn được tiến hành phẫu thuật. - CHDCND Triều Tiên mang sang Việt Nam lực lượng rất mạnh. Trong đó đáng chú ý nhất là tiền đạo Han Kwang-song mới 20 tuổi nhưng đã khoác áo CLB Cagliari tại Serie A. Ngoài ra, CHDCND Triều Tiên cũng còn có những cái tên đáng chú ý khác là Ri Yong-jik và Pak Kwang-ryong chơi bóng tại Nhật Bản và Áo. - Đội hình dự kiến: Việt Nam: Văn Lâm, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Huy Hùng, Đức Huy, Văn Đức, Quang Hải, Tiến Linh. Triều Tiên: Ri Myong-Guk; Jang Kuk-Chol, Kim Chol-Bom, Sim Hyon-Jin, An Song Il I, Rim Kwang-Hyok, Kim Yong-Il, Ri Un-Chol, Jong Il-Gwan, Ri Hyok-Chol, Kim Yu-Song. - Link xem trực tiếp Việt Nam vs Triều Tiên: https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Tag: Link xem trực tiếp Việt Nam vs Triều Tiên, xem trực tiếp Việt Nam vs Triều Tiên, link trực tiếp Việt Nam vs Triều Tiên, trực tiếp Việt Nam vs Triều Tiên, ĐT Việt Nam, CHDCND Triều Tiên, HLV Park Hang-seo, Asian Cup 2019