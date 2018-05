Lượt về tứ kết Cúp QG 2018: Công Phượng giúp HAGL “đổi vận”?

(Dân Việt) Công Phượng đang có phong độ rất cao tại Cúp QG 2018 và anh mang trên mình trọng trách giúp HAGL đổi vật trên sân Hàng Đẫy khi đội bóng phố Núi tái đấu Hà Nội FC trong trận tứ kết lượt về vào 19h tối nay (15.5).

Qua 3 trận đấu tại Cúp QG 2018, Công Phượng hiện đã có 4 bàn thắng và tạm thời dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”. Trong số 4 bàn này, có 1 bàn thắng ở trận gặp Quảng Ninh, 2 bàn trong trận với Quảng Nam và gần nhất là pha đá phạt penalty thành công ở trận tứ kết lượt đi với CLB Hà Nội trên sân Pleiku hôm 11.5.

Hiệu suất ghi bàn ở Cúp QG của Công Phượng còn cao hơn nhiều chân sút ngoại. Cùng với Rimario, anh hiện đang là 2 mũi nhọn được chờ đợi nhiều nhất bên phía HAGL khi đội bóng phố Núi tái đấu CLB Hà Nội FC ở lượt về tứ kết trên sân Hàng Đẫy.

Trong 4 lần làm khách tại đây từ năm 2015 đến nay, HAGL thua cả 4 trận, gồm thất bại 0-5 hôm 5.4. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu tối nay, Công Phượng và các đồng đội rất tự tin vào một kết quả tích cực, nhất là trong bối cảnh Hà Nội FC mất HLV Chu Đình Nghiêm và tiền vệ dày dạn kinh nghiệm Thành Lương vì án treo giò.

Ngoài cặp Hà Nội FC vs HAGL, lượt về tứ kết Cúp QG chiều tối nay còn có những cặp đấu đáng chú ý khác, bao gồm Bình Phước vs FLC Thanh Hóa, Becamex Bình Dương vs Sanna Khánh Hòa BVN và Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng. Tất cả các trận đấu tứ kết lượt về sẽ được phát sóng trên VTVcab, Next TV và ứng dụng Onme.

Một số hình ảnh đáng chú ý ở lượt đi tứ kết Cúp QG hôm 11.5 vừa qua:

Trận tứ kết lượt đi Cúp QG giữa HAGL và Hà Nội trên sân Pleiku diễn ra hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Đó là cuộc chiến thực sự giữa những cầu thủ U23 như Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh...Với 4 bàn thắng ghi được, thì có đến 3 bàn thắng được ghi bởi 3 cầu thủ U23 Việt Nam, trong số này có pha đốt lưới nhà của Duy Mạnh.

Các trọng tài cũng đã mang đến cho bữa tiệc bóng đá tại Pleiku những “gia vị cảm xúc” khác nhau.

HAGL sẽ có cơ hội giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia nếu giành chiến thắng ngay tại Hàng Đẫy trước chủ nhà Hà Nội FC. Đây là trận đấu được người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước chờ đợi bởi 2 đội cũng mang theo những “dư chấn” của trận lượt đi.

Trọng tài cấp FIFA Nguyễn Hiền Triết sẽ là người cầm còi trong trận CLB Hà Nội tiếp HAGL tại lượt về tứ kết Cúp quốc gia 2018 diễn ra tối nay (15.5).

Bên cạnh yếu tố chuyên môn của các cầu thủ, việc VTVcab phát sóng đầy đủ Cúp Quốc gia, cùng sự thay đổi thể thức thi đấu 2 lượt sân nhà, sân khách kể từ vòng tứ kết và kể cả chung kết, rồi việc tăng tiền thưởng lên đáng kể, đã tăng thêm sức hấp dẫn của giải đấu.

Trong số 4 cặp đấu tứ kết, có thể nói cuộc đọ sức giữa Thanh Hóa và Bình Phước là trận đấu có sự chênh lệch nhất. Đại diện duy nhất của Hạng Nhất sẽ phải giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn và không bị thủng lưới mới có thể giành quyền vào bán kết.

Ở trận lượt đi, hai cầu thủ Phan Văn Đức và Hồ Tuấn Tài đã giúp SLNA đặt một chân vào bán kết. Nhiệm vụ của đội bóng xứ Nghệ là giữ thành quả sau trận lượt đi.

Đội bóng đất Thủ mùa này không được đánh giá cao nếu xét từng cá nhân trên sân, nhưng dưới bàn tay của HLV Minh Chiến họ lại là tập thể đáng gờm. Trận đấu lượt đi tứ kết Cúp Quốc gia là một mình chứng. Do đó, CLB Sanna Khánh Hòa BVN sẽ phải nỗ lực tối đa để giành chiến thắng trong trận lượt về.