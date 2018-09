Messi cạo sạch râu, Barca bất khả... chiến thắng

Messi đã không chỉ cạo sạch râu mà còn cạo luôn cả… vận may của chính anh và Barcelona trong giai đoạn này?

Ngay sau trận hòa 1-1 đầy thất vọng trên sân nhà của Barcelona trước Athletic Bilbao, cộng đồng mạng đã chỉ ra một nguyên nhân đầy thú vị và hài hước cho kết quả đó. Và điều quan trọng là nguyên nhân ấy, có liên quan trực tiếp đến đội trưởng của Blaugrana – Lionel Messi.

Cụ thể, dân mạng chỉ ra rằng, kể từ ngày Messi… cạo gần sạch bộ râu đẹp và quen thuộc của mình, thì Barca hòa 2, thua 1 và vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng!

Từ khi Messi cạo râu, Barca đã trải qua 3 trận liền không thắng

Thực vậy, kể từ lần đầu tiên Messi xuất hiện với hình ảnh “nhẵn nhụi” mới trên sân tập vào ngày 23.9, Barcelona đã thi đấu vô cùng chật vật. Đầu tiên, họ bất ngờ bị Girona cầm hòa 2-2 trên ngay trên sân Camp Nou, dù Messi có ghi một bàn. Tiếp theo, Blaugrana thua sốc 1-2 trên sân của Leganes, dù Messi có một đường kiến tạo.

Và mới đây nhất, Barca bị Athletic cầm hòa 1-1, trong ngày mà đội trưởng của họ cũng góp một đường kiến tạo cho tài năng trẻ Munir El Haddadi lập công ở phút 84, giúp chủ nhà tránh thêm một trận thua muối mặt.

Dẫu biết chỉ là trùng hợp, nhưng trong bối cảnh Barca cứ thi đấu trầy trật như thế này, có lẽ Messi nên cân nhắc nuôi lại bộ râu từng giúp anh được đặt biệt danh The GOAT (con dê trong tiếng Anh, cũng là viết tắt của cụm từ The Greates of All Time – Người xuất sắc nhất mọi thời đại) để chào đón vận may trở lại.

Có điều, chờ bộ râu ấy dài lại như cũ cũng sẽ hơi lâu, đồng nghĩa Barca sẽ còn phải trượt dốc trong thời gian tới (?!).