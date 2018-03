Mùa giải chưa bắt đầu, V.League đã vướng vào vòng lao lý

(Dân Việt) Mùa giải chưa bắt đầu, V.League đã vướng vào vòng lao lý, lộ mức tiền thưởng của nhà vô địch V.League 2018, Hazard từ chối gia hạn hợp đồng với Chelsea, Real nhắm được người thay thế Bale, CĐV M.U đòi “trảm” Sanchez, Arsenal tìm được người thay Petr Cech…

Không lâu sau khi nhận được gói tài trợ của Công ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood cho V.League 2018, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã phải đối mặt với kiện tụng từ đối tác truyền hình cũ Next Media. Cụ thể, VPF đã đơn phương huỷ hợp đồng truyền hình với đối tác Next Media bằng công văn được gửi đi vào ngày 12.2 vừa qua. Không chấp nhận việc bị huỷ hợp đồng, Next Media đã gửi công văn tới một loạt cơ quan chính phủ, đơn vị liên quan để phản đối. Theo Next Media, ở mùa giải này họ đã hợp đồng và thoả thuận với VTV, VTVcab, Công ty truyền thông Green Lotus (Tp Hồ Chí Minh) để triển khai các hoạt động sản xuất, truyền hình, thương mại. Được biết, đơn vị này Next Media đã và đang tiến hành các thủ tục pháp lý để kiện VPF về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ra toà án kinh tế.

Sao Real cầu chúc cho Neymar nhanh chóng hồi phục chấn thương

Trước thềm trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Real Madrid và PSG, tiền vệ Marcelo đã lên tiếng về chấn thương về người đồng đội ở ĐT Brazil là Neymar. “Neymar biết rằng tất cả mọi người ở bên cậu ấy, đất nước Brazil ở bên cậu ấy. Tình hình chấn thương của Neymar rất phức tạp, nhưng người Brazil cũng như các CĐV luôn cầu chúc cậu ấy bình phục nhanh nhất có thể. Neymar sẽ có thời gian để điều trị chấn thương của mình và sẽ có mặt tại World Cup. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”, Marcelo trải lòng.

Lộ mức tiền thưởng của nhà vô địch V.League 2018

Mùa giải 2017, nhà ĐKVĐ Quảng Nam cũng nhận số tiền thưởng 3 tỷ đồng.

Sáng nay, tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức Lễ công bố Nhà tài trợ chính Giải bóng đá Vô địch Quốc gia 2018 - Công ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood. Nhà tài trợ chính NutiFood sẽ đồng hành cùng Giải bóng đá Vô địch quốc gia năm 2018. Tên gọi chính thức của giải là “Giải bóng đá Vô địch quốc gia Nuti Café 2018” (Nuti Café V.League 1 - 2018). Năm nay, giải thưởng cho nhà vô địch là 3 tỷ đồng, CLB xếp thứ nhì là 1,5 tỷ đồng và CLB xếp thứ ba sẽ nhận được 750 triệu đồng tiền thưởng.

Mourinho gây sốc khi bảo vệ Chelsea và Conte

HLV Jose Mourinho (M.U) vừa gây bất ngờ khi lên tiếng bảo vệ Chelsea của HLV Antonio Conte. Điều đáng nói, cách đây không lâu Mourinho và Conte đã khẩu chiến trên báo đài. “Thành thực mà nói tôi biết các bạn sẽ viết gì sau kết quả ngày hôm qua (Chelsea thua Man City 0-1). Nhưng Chelsea là một đội bóng tuyệt vời và tôi biết điều này có vẻ hơi lạ bởi tất cả đều biết chúng tôi có vài vấn đề trong quá khứ. Thật lố bịch khi tôi phải thừa nhận rằng cái cách mọi người đang nói về nhà vô địch nước Anh bất công thế nào. Chelsea vẫn đang là nhà vô địch nước Anh. Họ rất mạnh khi đối đầu với chúng tôi, khởi đầu mạnh mẽ và tạo ra khó khăn xuyên suốt trận đấu”, Mourinho phát biểu.

Real nhắm được người thay thế Bale

Christian Pulisic.

Theo báo cáo của Diario Gol, tiền vệ Christian Pulisic của Dortmund là mục tiêu mà Real Madrid nhắm tới thay thế tiền vệ Gareth Bale, người nhiều khả năng sẽ rời sân Bernabeu trong Hè 2018.

Chuyên gia Sky Sport “trù ẻo” Arsenal

Nhà báo Stefano De Grandis của Sky Sport vừa nhận định rằng, Arsenal chắc chắn sẽ để thua AC Milan ở 2 trận lượt đi và lượt về Europa League. “Arsenal có thể sẽ bại trận. Khả năng của họ đã thể hiện quá rõ ở Premier League gần đây. Milan là đội bóng chơi rất chắc chắn nên rất khó chọc thủng lưới của họ. Hơn nữa Milan cũng đủ khả năng chơi đôi công với Arsenal”, De Grandis nhận định.

CĐV M.U đòi “trảm” Sanchez

Alexis Sanchez.

Mới đây, rất đông CĐV M.U đã yêu cầu Ban lãnh đạo đội bóng bán tiền đạo Alexis Sanchez. Đầu quân cho “Quỷ đỏ” hồi mùa Đông 2018, tuyển thủ Chile được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện, nhưng ngược lại, Sanchez lại thể hiện những màn trình diễn khá mờ nhạt.

Hé lộ lý do Kante lỡ trận gặp Man City

Theo tiết lộ của giới truyền thông Anh, tiền vệ trụ cột N'Golo Kante đã bị bất tỉnh trong buổi tập trước trận đấu với Man City. Chính vì vậy, HLV Antonio Conte đã gạch tên tuyển thủ Pháp khỏi trận đấu này. Sau khi được các bác sĩ của Chelsea thăm khám, sức khỏe của Kante đã ổn định trở lại.

Hazard từ chối gia hạn hợp đồng với Chelsea

Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, tiền vệ Eden Hazard tiếp tục từ chối ký vào bản hợp đồng mới với Chelsea. Điều này dấy lên tin đồn tuyển thủ Bỉ sẽ chuyển qua khoác áo Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018.

Arsenal tìm được người thay Petr Cech

Báo chí châu Âu đưa tin, thủ thành Bernd Leno (Bayer Leverkusen) chính là mục tiêu mà Arsenal đang nhắm tới thay lão tướng Petr Cech, người đã bước vào sườn dốc của sự nghiệp.