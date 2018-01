“Nếu đứng vững trong hiệp 1, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp”

Đó là nhận định của cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng khi nói về trận đấu của U23 Việt Nam trước U23 Syria.

Chiều ngày hôm nay (17.1), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định với U23 Syria. Nếu có kết quả khả quan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Từng thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam và giờ đang theo dõi rất sát sao hành trình thi đấu của Xuân Trường và đồng đội, cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng đã đưa ra nhận định về trận đấu sắp tới. Chia sẻ trên Soha, Quốc Vượng cho hay: “Đây là trận đấu khó khăn nhất của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam cần tập trung để có kết quả tốt trước U23 Syria.

Cách chơi của Syria không hiện đại bằng Australia và Hàn Quốc nhưng đấy mới là cái đáng sợ. U23 Việt Nam trận đầu chưa tốt nhưng trận sau hệ thống phòng ngự tốt hơn, dấu ấn của thầy Park là khá rõ. Nhưng đó là nhờ các đối thủ đá đúng theo phong cách của họ. Còn các cầu thủ Tây Á họ đá không biết đường nào mà lần, rất ngẫu hứng.

Như thời tôi còn thi đấu, gặp họ thấy đá rất khó chịu. Họ cao to, đá áp sát nên chúng ta rất ngại. Trận hôm nay rất khó cho U23 Việt Nam, may ra chúng ta có điểm, đó là tôi nói may ra nhé, còn có thể thua đậm.”

Cách tiếp cận của U23 Việt Nam ở trận này cũng sẽ không có gì thay đổi đâu. Ông Park thừa biết thế của chúng ta ở trận này như thế nào. U23 Australia rất dễ hòa hoặc thua U23 Hàn Quốc. Hàn Quốc họ cũng chẳng vội gì tấn công cả, vì có điểm thì họ cũng sẽ đi tiếp thậm chí đầu bảng. Cái thế cho Australia có 3 điểm rất khó nên Việt Nam chẳng dại gì bung sức đá.

Việt Nam chỉ cần 1 điểm, đấy là điều nên làm nhất ở thời điểm này. Tôi mong các em phải tinh quái một chút, vừa đá vừa trêu đối thủ thì họ sẽ mất bình tĩnh. Nếu hiệp một chúng ta không thủng lưới thì cơ hội vào tứ kết là 80%".