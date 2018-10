Nếu không sớm “ra tay” với Mourinho, M.U có thể mất cả chì lẫn chài

(Dân Việt) Ban lãnh đạo M.U cần sớm đưa ra quyết định về tương lai của HLV Mourinho nếu họ không muốn trải qua một mùa giải ác mộng, đồng thời Mourinho ra đi mà Zidane cũng chẳng về sân Old Trafford.

Tình hình hiện tại ở M.U hiện đang rối tinh rối mù, trong đó chiếc ghế của HLV Jose Mourinho lung lay dữ dội. Đông đảo cổ động viên cũng như cựu danh thủ của M.U đang rất muốn ban lãnh đạo đội bóng sớm sa thải nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Ngoài việc không muốn thấy Mourinho tại vị, cổ động viên M.U còn rất muốn HLV Zidane, người hiện đang thất nghiệp, sẽ ngồi vào “ghế nóng” tại sân Old Trafford. Zidane mới cầm quân vài năm, nhưng đã tạo dựng được danh tiếng khi còn dẫn dắt Real Madrid và ông còn đang... học tiếng Anh, khiến tin đồn ông về M.U rộ lên trong thời gian qua.

Ban lãnh đạo M.U cần sớm dứt khoát với Mourinho...

Ban lãnh đạo M.U không hiểu do tiếc khoản tiền 12 triệu bảng bồi thường trong trường hợp sa thải Mourinho hay vì lý do gì mà chưa đưa ra quyết định. Họ cũng không khẳng định rằng, Mourinho sẽ được bảo đảm tương lai. Tất cả những gì cổ động viên M.U nghe được là “mọi chuyện cần phải cân nhắc”. Họ có lý do để sốt ruột bởi nếu ban lãnh đạo đội chần chừ, M.U có thể vẫn phải chứng kiến cảnh Mourinho ra đi, đội bóng bết bát về thành tích và Zidane thì chẳng tới làm việc.

Nguyên nhân không chỉ xuất phát từ phía M.U mà còn từ... Juventus, một trong những đối thủ của họ tại vòng bảng Champions League. Mới đây, Giám đốc điều hành Giuseppe Marotta của Juve cho biết, ông sẽ kết thúc công việc của mình với “Bà đầm già” vào ngày 25.10. Trong quãng thời gian 8 năm gắn bó với Juve, ông Marotta đã giúp CLB này từ chỗ suy yếu trở lại là thế lực hàng đầu với 7 chức vô địch Serie A và 2 lần vào chung kết Champions League.

Với một người có năng lực đáng nể như vậy mà Juve vẫn không gia hạn hợp đồng, hẳn họ phải tự tin có người thay thế. Và người có đủ khả năng thay cho Marotta chính là... Zidane. Bản thân nhà cầm quân người Pháp đã có quãng thời gian 5 năm thi đấu cho Juve (1996-2001) thời còn là cầu thủ, đồng thời ông cũng khẳng định sẵn sàng giúp đỡ đội bóng cũ nếu họ cần.

Juve nhắm tới Zidane sẽ là phương án hoàn hảo bởi độ uy tín và năng lực quản lý của Zidane là cực tốt. Ngoài ra, bất kể khi nào có vấn đề với HLV hiện tại là Max Allegri, Juve hoàn toàn có thể đưa luôn Zidane vào vị trí HLV trưởng. Nếu Juve mời được Zidane về với họ, đó đúng là nhất cử lưỡng tiện.

... nếu họ thực sự muốn đưa Zidane về làm việc tại sân Old Trafford

Juve đã nhắm tới Zidane thì M.U cần phải nhanh tay hơn nữa nếu họ thực sự muốn có sự phục vụ của Zizou. Zidane thì đã nhấn mạnh là ông muốn sớm trở lại làm việc và với danh tiếng của mình, Zidane cần sự bảo đảm, sự tôn trọng chứ không phải thái độ ỡm ờ. M.U mà không quyết đoán thì rất có thể, họ sẽ mất cả chì lẫn chài.