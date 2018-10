"Những chiến binh sao vàng" là slogan của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019?

Vừa qua, LĐBĐ Châu Á (AFC) đã phát động chiến dịch bầu chọn slogan của 24 ĐTQG tham dự VCK Asian Cup 2019.

Theo đó, slogan được bầu chọn nhiều nhất sẽ được AFC thiết kế dán lên xe bus chở các ĐTQG trong suốt thời gian tham dự VCK Asian Cup 2019 tại UAE.

Nhiều cổ động viên đã lựa chọn slogan "Những chiến binh sao vàng" cho ĐT Việt Nam

Trên trang chủ, AFC đã đưa ra 3 Slogan cho mỗi ĐTQG để các fan bầu chọn. Với ĐT Việt Nam, AFC đưa ra 3 Slogan "Champions of the people" (Nhà vô địch trong lòng người hâm mộ), "Go with ambition, return as champions" (Ra đi với khát vọng, trở về như những nhà vô địch) và "Golden Star Warriors" (Những chiến binh sao vàng).

Sau 3 ngày phát động, Slogan "Golden Star Warriors" (Những chiến binh sao vàng) đã nhận được hơn 3.000 lượt bầu chọn. Trong một cuộc khảo sát trên fanpage Vietnam Football, đa số các CĐV được hỏi cũng đồng tình với Slogan trên.

Rất nhiều khả năng "Golden Star Warriors" (Những chiến binh sao vàng) sẽ trở thành Slogan của ĐT Việt Nam tại VCK Asian Cup 2019 sắp tới. Tại giải đấu số 1 châu lục, thầy trò HLV Park Hang-seo nằm cùng bảng D với Iran, Iraq và Yemen.

Link bầu chọn: http://www.the-afc.com/competitions/afc-asian-cup/latest/news/vote-for-team-bus-slogan-group-d