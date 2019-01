Soi kèo, tỷ lệ cược Man City vs Liverpool (3h ngày 4.1): Khách lấn chủ?

(Dân Việt) Soi kèo, tỷ lệ cược trận “đại chiến” Man City vs Liverpool tại vòng 21 ngoại hạng Anh trên sân Etihad, các nhà cái đánh giá đội chủ nhà cao hơn nên đưa ra tỷ lệ Man City chấp chính là 0:1/2.

Ở giải ngoại hạng Anh, sau 20 vòng đấu, Liverpool đang là “độc cô cầu bại”, là một “cỗ máy chiến thắng” mang tính hủy diệt. Các học trò của HLV Jurgen Klopp đã giành tới 17 chiến thắng, chỉ để hòa 3, là đội duy nhất bất bại. Liverpool công thủ toàn diện khi ghi tới 48 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 8 bàn. Với phong độ cực kỳ ổn định, Liverpool đang dẫn đầu bảng xếp hạng và tạo được khoảng cách tương đối an toàn với các đối thủ xếp sau. Tuy nhiên, nguy cơ bị soán ngôi đầu vẫn tiềm ẩn với Liverpool nếu họ gục ngã ở cuộc quyết đấu với Man City vào rạng sáng 4.1 (giờ Việt Nam). Man City vs Liverpool có thể là trận đấu quyết định ngôi vô địch Anh mùa này ĐKVĐ Man City trong giai đoạn đầu mùa giải cũng chơi rất hay. Đến lúc này, họ đang là đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất giải ngoại hạng Anh với 54 bàn thắng. Tuy nhiên, hai cú vấp đầy bất ngờ trước Crystal Palace và Leicester đã khiến thầy trò Guardiola bỏ lại với khoảng cách 7 điểm. May cho Man City, trước khi chạm trán Liverpool, họ đã giành được chiến thắng trước Southampton để có thêm sự tự tin. Khoảng cách giữa hai bên hiện là 7 điểm và HLV Guardiola đã thừa nhận, nếu để thua, Man City không còn cơ hội bám đuổi Liverpool. Tuy nhiên, nếu đánh bại được đối thủ, Man City sẽ rút ngắn cách biệt xuống còn 4 điểm và cuộc đua sẽ trở nên rất hấp dẫn, khi Tottenham cũng đang ấp đủ tham vọng (đang tạm xếp thứ hai). Man City có lợi thế sân nhà và mục tiêu của họ là quyết tâm giành trọn 3 điểm. Dù nhạc trưởng Kevin De Bruyne chưa chắc ra sân, nhưng các nhà cái vẫn đánh giá Man City cao hơn. Tỷ lệ chấp chính được đưa ra là Man City chấp 0:1/2. Mặc dù vậy, tỷ lệ này sẽ là “ngon ăn” với những người hâm mộ Liverpool. Thành tích bất bại 20 trận đã qua là một sự bảo đảm. Thêm vào đó, bộ ba tấn công Firmino - Salah - Mane của đội khách đang rất “vào phom”. Đó là chưa kể tới Shaqiri luôn sẵn sàng tạo đột biến khi vào sân từ ghế dự bị. Chọn Liverpool sẽ là hợp lý và an toàn hơn. Liverpool đang đạt phong độ cao có thể giành kết quả tốt trước Man City Về tỷ lệ Tài – Xỉu, tỷ lệ chính được đưa ra là 2 3/4, trong đó Tài chỉ có mức ăn thấp. Thậm chí, tỷ lệ chênh lệch hơn (Xỉu có mức ăn thấp) được nâng lên tới 3 hòa. Cần lưu ý, trận lượt đi ở Anfield giữa hai đội đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Nhưng trận đấu này có tính chất rất khác, khi Man City với hàng công mạnh và có tham vọng tấn công liên tiếp để tìm kiếm bàn thắng. Liverpool cũng chẳng ngần ngại chơi đôi công và đây có thể là màn đôi công hấp dẫn. Dự đoán: Chọn Liverpool và Tài.

