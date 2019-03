Soi kèo, tỷ lệ cược trận Arsenal vs M.U: Được ăn cả...

(Dân Việt) Soi kèo, tỷ lệ cược trận Arsenal vs M.U (23h30 ngày 10.3) trong khuôn khổ vòng 30 giải ngoại hạng Anh, nhà cái đánh giá Arsenal cao hơn nên đưa ra tỷ lệ chấp chính là 0:1/4.

Từ khi có Solskjaer về làm HLV, M.U đã lột xác hoàn toàn. Mùa giải tưởng chừng thất bại nặng nề của họ bỗng trở nên rất đáng xem và tràn đầy hy vọng. M.U đang có vô số cơ hội tại giải các cúp, đặc biệt là ở Champions League, nơi họ vừa có cuộc ngược dòng ngoạn mục trước PSG để giành quyền vào tứ kết. Tại giải ngoại hạng Anh, M.U đang có cuộc cạnh tranh gay gắt vị trí trong top 4. “Quỷ đỏ” hiện đang xếp thứ tư, nhưng khoảng cách giữa họ với Arsenal và Chelsea là cực kỳ sít sao. Arsenal gặp M.U là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua top 4 ngoại hạng Anh Về phía Arsenal, họ đang không có được phong độ lẫn tinh thần thăng hoa như M.U. Vài ngày trước, “Pháo thủ” đã thất bại 1-3 trước Rennes ở lượt đi vòng 1/8 Europa League. Với giải ngoại hạng Anh, một trận thua vào lúc này trước đối thủ trực tiếp như M.U có thể đẩy Arsenal tụt hậu khá xa về phía sau. Tin vui cho cả M.U lẫn Arsenal là Tottenham đã thất bại ở trận đấu tại vòng 30. Điều đó có nghĩa, vị trí thứ ba của Tottenham không còn là bất khả xâm phạm và cuộc đua top 4 sẽ hấp dẫn hơn nữa. Bất lợi của M.U hiện tại vẫn là vấn đề nhân sự. Hàng loạt trụ cột của họ đang bị chấn thương và rất khó bình phục để ra sân. Nên nhớ, không phải lúc nào yếu tố tinh thần cũng có thể khoả lấp vấn đề chuyên môn. M.U thiếu Sanchez, Martial, Lingard... và những Dalot, Perreira, Chong... có đủ sức thay thế như đã làm được trước PSG? Arsenal không quá rắc rối về lực lượng, nhưng vấn đề của họ là sự ổn định. Đội bóng của HLV Emery có thể thắng tưng bừng nhưng cũng có thể thất bại theo cách không thể vô duyên hơn. Ở trận này, Arsenal có lợi thế sân nhà nên được nhà cái đánh giá cao hơn với tỷ lệ chấp chính là 0:1/4. Tính chất căng thẳng của cuộc so tài này có thể khiến cả hai bên chơi với sự thận trọng tối đa. Bên nào cũng muốn thắng nhưng khả năng chia điểm lại cao hơn bởi tâm lý sợ thua sẽ khiến 2 HLV phải ưu tiên khâu phòng ngự trước. Về tỷ lệ Tài – Xỉu, tỷ lệ chính là 3 hoà. Đây là tỷ lệ khá cao với “cửa trên” và nếu hai bên ưu tiên cho lĩnh vực phòng thủ, trận đấu khó có thể xuất hiện nhiều bàn thắng. Dự đoán: Chọn M.U và Xỉu.

Tag: tỷ lệ cược Arsenal vs M.U, tỷ lệ Arsenal vs M.U, soi kèo Arsenal vs M.U, Arsenal vs M.U, soi kèo, tỷ lệ cược, ngoại hạng Anh