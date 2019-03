Soi kèo, tỷ lệ cược trận Dortmund vs Tottenham: Còn nước còn tát

(Dân Việt) Soi kèo, tỷ lệ cược trận Dortmund vs Tottenham (3h ngày 6.3) trong khuôn khổ lượt về vòng knock-out Champions League, nhà cái đánh giá Dortmund cao hơn nên đưa ra tỷ lệ chấp chính là 0:1/2.

Trong trận lượt đi tại Wembley, chủ nhà Tottenham đã tạo ra được lợi thế cực lớn. Phong độ xuất sắc của bộ đôi Son Heung-min và Jan Vertonghen đã mang về chiến thắng 3-0 đậm đà cho Tottenham. Có 3 bàn làm vốn, HLV Mauricio Pochettino vẫn không tỏ ra chủ quan. Bằng chứng là chiến lược gia người Argentina vẫn mang tới Đức lực lượng mạnh nhất có thể. Tottenham đang có lợi thế rất lớn trước Dortmund Vào thời điểm hiện tại, phong độ của Tottenham tại giải ngoại hạng Anh là rất đáng thất vọng. Để thua 2, hòa 1 ở 3 trận gần nhất, “Gà trống” gần như không còn khả năng cạnh tranh ngôi vô địch. Chính vì thế, Champions League sẽ là đấu trường họ dồn sức vào lúc này. Về phía Dortmund, họ cũng đang gặp rắc rối về phong độ tại giải quốc nội. Từ chỗ có lợi thế lớn về điểm số trước Bayern Munich, hiện tại Dortmund chỉ còn đứng đầu Bundesliga nhờ hơn đối thủ về chỉ số phụ. Nếu còn chơi như vài vòng gần nhất, khả năng Dortmund bị vượt qua là không nhỏ. Trước trận đấu với Tottenham, các cầu thủ Dortmund cũng ý thức được khó khăn cực lớn. Tuy vậy, tâm lý của đội chủ nhà là không buông xuôi. Theo tư duy còn nước còn tát, Dortmund có sự trở lại của Goetze để hợp sức với Reus tạo nên thế công mạnh mẽ. Tottenham thì cần duy trì sự thận trọng. Những pha phản công cũng sẽ được đội bóng Anh rèn kỹ, bởi chỉ cần ghi được 1 bàn, họ sẽ gần như đánh sập ý chí của Dortmund. Dortmund có thể không giành được chiến thắng chung cuộc, nhưng họ lại có khả năng hạ Tottenham trong trận lượt về. Nhà cái đánh giá Dortmund cao hơn nên đưa ra tỷ lệ chấp chính là 0:1/2. Chiến thắng ở trận tái đấu nghiêng về Dortmung nhưng vé vào tứ kết thuộc về Tottenham là kịch bản dễ xảy ra. Về tỷ lệ Tài – Xỉu, tỷ lệ chính là 3 hòa. Phong cách của cả hai đội đều là tấn công, nhưng trận này Tottenham sẽ ưu tiên cho phòng ngự nên khả năng trận đấu có nhiều bàn thắng là không cao. Dự đoán: Chọn Dortmund và Xỉu.

