Soi kèo, tỷ lệ cược trận Porto vs AS Roma: Tin vào chủ nhà

(Dân Việt) Soi kèo, tỷ lệ cược trận Porto vs AS Roma (3h ngày 7.3) trong khuôn khổ lượt về vòng knock-out Champions League, nhà cái đánh giá Porto cao hơn nên đưa ra tỷ lệ chấp chính là 0:1/2.

Cả Porto lẫn AS Roma đều không phải ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch Champions League mùa này. Tuy vậy, họ lại được coi là “ngựa ô” và có khả năng tạo ra bất ngờ. Mùa trước, Roma từng gây tiếng vang khi loại Barcelona hùng mạnh để lọt vào đến tứ kết. Porto thì vẫn luôn ổn định và là một đối thủ khó chịu tại sân chơi lớn nhất châu Âu. Porto vs Roma là cặp đấu hứa hẹn nhiều kịch tính Trong trận lượt đi, AS Roma đã chơi hoàn toàn lấn lướt và giành chiến thắng xứng đáng. Tuy nhiên, một bàn gỡ giúp Porto có rất nhiều hy vọng ngược dòng để giành thắng lợi chung cuộc. Chỉ cần thắng 1-0 là Porto sẽ hạ gục Roma và chính vì vậy, trận đấu này hứa hẹn rất căng thẳng, kịch tính. Sân nhà Dragao là điểm tựa lớn của Porto. Tại “hang rồng”, đội bóng Bồ Đào Nha luôn thi đấu thăng hoa. Trong khi đó, Roma lại thường mong manh và thiếu ổn định ở những trận đấu trên sân khách. Nhà cái đánh giá Porto cao hơn nên đưa ra tỷ lệ chấp chính là 0:1/2. Tình thế hiện tại của Porto là phải ghi bàn và giành chiến thắng với tỷ số 1-0 hoặc cách biệt từ 2 bàn trở lên. Roma chỉ cần một trận hoà nhưng họ sẽ không dễ dàng phòng ngự trước sức ép từ đối phương. Lựa chọn chủ nhà là hợp lý. Về tỷ lệ Tài – Xỉu, tỷ lệ chính là 2 3/4. Đây là tỷ lệ khá cao nhưng có thể tin rằng, trận đấu này ít nhất cũng có 3 bàn thắng trở lên trong 90 phút thi đấu chính thức. Dự đoán: Chọn Porto và Tài.

