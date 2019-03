Soi kèo, tỷ lệ cược trận PSG vs M.U: Hãy học tập Ajax!

(Dân Việt) Soi kèo, tỷ lệ cược trận PSG vs M.U (3h ngày 7.3) trong khuôn khổ lượt về vòng knock-out Champions League, nhà cái đánh giá PSG cao hơn nên đưa ra tỷ lệ chấp chính là 0:1.

Từ khi thay thế Jose Mourinho (bị sa thải) với vai trò HLV tạm quyền, Ole Gunnar Solskjaer đã giúp M.U hồi sinh mạnh mẽ. Nhà cầm quân người Na Uy khôi phục lối chơi tấn công mạnh mẽ và sự đoàn kết đáng kinh ngạc cho “Quỷ đỏ”. Mặc dù vậy, chuỗi trận thành công của Solsa tính đến thời điểm này vẫn có một vết gợn. Đó chính là thất bại 0-2 của M.U ở trận lượt đi vòng knock-out Champions League gặp PSG. M.U đủ sức tạo bất ngờ trước PSG Ở trận đấu ấy, dù phải làm khách và không có bộ đôi Neymar - Cavani do chấn thương, nhưng PSG vẫn chơi rất hay và đánh bại M.U ngay tại Old Trafford. Với lợi thế lớn này, PSG nắm giữ nhiều cơ hội lọt vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, lịch sử chỉ ra rằng, PSG đã hơn một lần “cầm vàng lại để vàng rơi” ở những trận đấu loại trực tiếp tại Champions League. Điển hình là ở vòng knock-out mùa 2016-2017, PSG đã thắng Barca tới 4-0 ở lượt đi nhưng vẫn bị loại khi thua 1-6 ở lượt về. Rạng sáng nay, Ajax Amsterdam đã tạo nên “địa chấn” khi thắng Real 4-1 và biến đội bóng này thành cựu vô địch. Trước đó, Ajax đã thua ở trận lượt đi trên sân nhà nhưng họ không buông xuôi và đã thành công rực rỡ. M.U không hề thiếu quyết tâm và họ vẫn có những cầu thủ đủ sức tạo đột biến. Cái khó của HLV Solskjaer là phải “liệu cơm, gắp mắm”, khi cơn bão chấn thương đang tàn phá đội ngũ của ông. PSG vẫn không có Neymar - Cavani và họ dồn trọng tâm vào Mbappe và Di Maria. Nhà cái đánh giá PSG cao hơn rất nhiều nên đưa ra tỷ lệ chấp chính là 0:1. M.U đang ở thế chân tường và tâm lý thoải mái có thể giúp họ bùng nổ. Chỉ cần có bàn thắng trước, M.U sẽ được tiếp thêm hưng phấn để tạo ra bất ngờ. Về tỷ lệ Tài – Xỉu, tỷ lệ chính là 3 hoà. Đây là tỷ lệ khá cao, nhưng với tình thế phải chơi tấn công của M.U, có thể tin đây sẽ là một trận cầu mãn nhãn với nhiều bàn thắng. Dự đoán: Chọn M.U và Tài.

