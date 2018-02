Thưởng Tết VĐV bóng chuyền Việt Nam: Xuân này con không về!

Cả một năm 2017 tập luyện vất vả và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên cả đấu trường trong nước lẫn quốc tế nhưng đến Tết Nguyên đán, nhiều VĐV hầu như không được thưởng tết.

Bóng chuyền Việt Nam nổi lên 2 phiên hiệu do doanh nghiệp quản lý đang vững mạnh là đội nữ Ngân hàng Công Thương và nữ VTV Bình Điền Long An. Hàng năm, vào cuối năm trước khi nghỉ Tết, thành viên của các đội này đều được thưởng tết. Năm nay mức thưởng Tết của VTV Bình Điền Long An cao hơn năm trước, dao động từ 20-60 triệu đồng/ người, chưa kể khoản thưởng tiền tỷ trước đó.

Các VĐV VTV Bình Điền Long An có một cái Tết tươm tất.

Với doanh nghiệp Vietinbank (đơn vị chủ quản đội NH Công Thương) thường thưởng 1 tháng lương xem như tháng lương thứ 13 cho cầu thủ giúp tâm lý yên tâm ăn tết. Tuy nhiên, theo nhiều cầu thủ chia sẻ, thì năm nay cả đội vẫn đang chờ tiền.

Ngoài các đội bóng trên, CLB những năm trước có nhà tài trợ mạnh là Becamex Quân Đoàn 4 cho đến nay vẫn chưa quyết định được số phận. Sau vòng 2 giải VĐQG, đội bóng này chưa hội quân, các VĐV cũng không biết lương thưởng là gì. Đội nữ Thông tin lienvietpostbank là CLB có nhà tài trợ mạnh nhưng nằm trong những đội bóng thuộc thể thao Quân đội.

Thưởng tết dành cho HLV, VĐV không khác như cán bộ, chiến sĩ của quân đội. Các mức từ vài trăm đến vài triệu là phần hỗ trợ động viên để mọi người mua sắm hoặc trả tiền tàu, xe đi lại. Đội bóng nam Biên phòng, Thể Công cũng vậy. Thưởng Tết bằng tiền là có nhưng mức thưởng hoàn toàn mang ý nghĩa tin thần để các cầu thủ tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong tập luyện, thi đấu.

Riêng với những đội bóng thuộc sở ban ngành quản lý thì VĐV không có thưởng Tết. Bởi theo nhiều lãnh đạo đội bóng cho biết: “Không phải VĐV không được các địa phương quan tâm mà vì nhà nước không có quy định về thưởng tết cho VĐV nên địa phương không dám đưa vào. Tất cả các khoản tiền của HLV, VĐV đều phải căn cứ theo quy định của Bộ Tài chính và có quyết định từ T.Ư”