Tiếc tiền, Arsenal chọn người cũ thay HLV Wenger

(Dân Việt) Vì không muốn đầu tư quá nhiều tiền vào việc mua sắm cầu thủ nên Ban lãnh đạo Arsenal dự định sẽ bổ nhiệm “người cũ” Mikel Arteta làm HLV trưởng thay Arsene Wenger.

Kết thúc mùa giải 2017-2018, HLV Wenger đã chính thức nói lời chia tay Arsenal sau gần 22 năm gắn bó. Một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất với Ban lãnh đạo đội chủ sân Emirates ở thời điểm này là phải tìm gấp người thay thế chiến lược gia người Pháp.

Thời gian qua, Arsenal đã để mắt tới rất nhiều cái tên như Luis Enrique (tự do), Carlo Ancelotti (tự do), Thomas Tuchel (tự do, vừa dẫn dắt PSG), Massimiliano Allegri (Juventus), Joachim Low (ĐT Đức), Thierry Henry (trợ lý HLV ĐT Bỉ), Brendan Rodgers (Celtic), Mikel Arteta (trợ lý HLV Pep Guardiola ở Man City)…

Arsenal đang cân nhắc khả năng bổ nhiệm Arteta thay Wenger.

Trong số những cái tên kể trên, Enrique và Allegri được xem là 2 ứng cử viên sáng giá nhất. Thế nhưng, cả 2 cái tên này đều yêu cầu ngân sách chuyển nhượng “khủng”. Không những vậy, HLV Enrique còn ra yêu sách tiền lương lên tới 15 triệu bảng/năm.

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Arsenal không muốn đầu tư quá nhiều tiền vào việc mua sắm cầu thủ. Thay vào đó, giới chủ “The Gunners” muốn người kế nhiệm Wenger tiếp tục tin tưởng và tạo điều kiện cho các tài năng trẻ có cơ hội thể hiện mình.

Theo tiết lộ của tờ The Sun (Anh), Giám đốc điều hành Ivan Gazidis rất muốn đưa “người cũ” Mikel Arteta về sân Emirates để thay Wenger. Trải qua 2 năm làm trợ lý cho Pep Guardiola ở Man City, cựu danh thủ người Tây Ban Nha rất muốn “tái hôn” với đội bóng phía Bắc thành London.

Arteta khi còn khoác áo Arsenal.

Trước đây, Arteta từng gắn bó với Arsenal từ năm 2011-2016. Trong quãng thời gian này, cựu danh thủ 36 tuổi nhận được rất nhiều sự yêu mến của các fan hâm mộ “Pháo thủ”.

Do đó, Gazidis tin rằng, Arteta cũng thấm nhuần tư tưởng của HLV Wenger. Ngoài ra, việc chưa có chiến tích nào trong sự nghiệp huấn luyện nên cựu cầu thủ sinh năm 1982 sẽ không ra yêu sách như những nhà cầm quân tiếng tăm khác.

Mặc dù vậy, Arteta vẫn chưa có kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng nào. Chắc chắn, điều đó sẽ khiến anh gặp rất nhiều khó khăn nếu được bổ nhiệm vào “ghế nóng” thay Wenger.