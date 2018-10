Tin tối (20.10): VFF tiết lộ sốc về thể lực cầu thủ U19 Việt Nam

(Dân Việt) Chết cười vì biệt danh mới của tuyển Việt Nam, Barcelona gặp Cultural Leonesa, Real đụng Melilla, HLV Park Hang-seo bị áp lực, Neymar lại chia tay Bruna Marquezine, HLV Park Hang-seo “bắt bệnh” bóng đá Việt Nam..., là những tin chính trong điểm tin tối nay (20.10).

Chết cười vì biệt danh mới của tuyển Việt Nam

Trang chủ AFF Suzuki Cup đã đặt biệt danh cho các tuyển thủ Đông Nam Á. Hai tuyển thủ Việt Nam được đặt biệt danh khá hài hước. Cụ thể, Đỗ Duy Mạnh được gọi là “Hot boy” vì đẹp trai còn Phan Văn Đức bị gán biệt danh “Khúc xương” vì gầy còm từ bé và đến giờ vẫn không nở nang như các đồng đội cùng tuổi.

Barcelona gặp Cultural Leonesa, Real đụng Melilla

LĐBĐ TBN vừa công bố kết quả bốc thăm vòng 1/16 Cúp nhà Vua, theo đó, nhà ĐKVĐ Barcelona sẽ chạm trán đội bóng hạng Ba là Cultural Leonesa. Trong khi đó, một ông lớn khác của bóng đá TBN là Real Madrid cũng đụng đầu với một đội bóng hạng Ba là UD Melilla.

HLV Park Hang-seo bị áp lực

HLV Park Hang-seo cho hay, ông biết NHM Việt Nam rất khao khát giành chức vô địch Đông Nam Á và điều này khiến ông cũng chịu đôi chút áp lực. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định chấp nhận thử thách này đồng thời hi vọng sẽ một lần lọt vào chung kết giải vô địch Đông Nam Á.

Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Singapore từ chức

Chủ tịch LĐBĐ Singapore, Lim Kia Tong xác nhận, Giám đốc kỹ thuật Sablon sẽ từ chức vào ngày 31.12.2018 dù hợp đồng của ông còn thời hạn đến tháng 3.2019. Sablon nổi tiếng vì từng tạo nên một lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng cho bóng đá Bỉ giờ trở thành những ngôi sao hàng đầu là Lukaku, Kevin de Bruyne và Eden Hazard… nhưng không thành công trong nhiệm vụ phát triển bóng Singapore.

Neymar lại chia tay Bruna Marquezine

Vào hôm qua, nữ diễn viên kiêm người mẫu Brazil, Bruna Marquezine công bố thông tin cô và Neymar đã chia tay. Theo người đẹp này, chính ngôi sao PSG đã chủ động chấm dứt mối quan hệ giữa 2 người. Đây là lần thứ 5 Neymar và Bruna Marquezine chia tay nhau sau khi gương vỡ lại lành.

Mourinho thề không khiêu khích CĐV Chelsea

HLV Mourinho khẳng định, sẽ không ăn mừng như điên nếu Man United thắng đội bóng cũ Chelsea ở trận đấu tối nay. Mourinho từng khiến NHM Chelsea tức điên vì ăn mừng đầy khiêu khích sau khi “Quỷ đỏ” ghi bàn hoặc giành chiến thắng trước The Blues.

VFF tiết lộ sốc về thể lực cầu thủ U19

Sau trận thua U19 Jordan 1-2 ở VCK U19 châu Á 2018, LĐBĐ Việt Nam giải thích, một số cầu thủ U19 Việt Nam ra sân trong tình trạng vẫn bị sốt và phải truyền nước trước trận để thi đấu. Sau trận thua này, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, vì thể lực yếu nên các học trò của ông đã không thể luyện tập bình thường những ngày trước trận đấu với U19 Jordan.

Cris Ronaldo “móc túi” NHM Juventus

Theo AS, giá vé của Juventus ở mùa giải này tăng 30% so với các mùa giải trước. Thậm chí, giá vé trận mở màn của Juventus ở Serie A mùa này, trận thắng Chievo 3-2 (18.8) tăng đến 50%. Đây là hiệu ứng do Juventus sở hữu ngôi sao lớn nhất thế giới Cris Ronaldo.

HLV Park Hang-seo “bắt bệnh” bóng đá Việt Nam

Nhà cầm quân Hàn Quốc cho rằng, ở mọi cấp độ, các cầu thủ Việt Nam rất tự tin mỗi khi đối đầu với các đội bóng Trung Đông nhưng thường tỏ ra yếm thế trước Thái Lan. Theo ông HLV Park Hang-seo, nếu chiến thắng được nỗi sợ Thái Lan, bóng đá Việt Nam đạt thành tích cao ở mọi cấp độ bóng đá Đông Nam Á.

PSG đã có người thay Neymar

Theo The Sun, PSG đã nhắm mua Griezmann để thay Neymar, tiền đạo được cho sẽ trở lại Barcelona vào hè 2019 vì chán ngấy với đội bóng Paris. PSG sẵn sàng chi 130 triệu bảng trả cho Atletico Madrid để đưa tuyển thủ Pháp, Griezmann về Paris. Mùa hè 2018, Griezmann đã từ chối Barcelona để lại Atletico Madrid.